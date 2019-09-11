Аргентина — Мексика. Прогноз (к. 6.0) и ставки на товарищеский матч 11 сентября 2019 года

В товарищеском матче сойдутся сборные Аргентины и Мексики. Команды проведут поединок в Сан-Антонио, на арене «Аламодом», где стартовый свисток прозвучит в 05:00 по мск. Прогноз на Аргентина — Мексика.

Аргентина

На Копа Америка-2019 Аргентина показала, что не так уж у нее все гладко. Явные проблемы в обороне и недочеты в атакующей игре, наверное, и стали причиной, по которой коллектив не дошел до финала.

Из группы «бело-голубые» вышли на Венесуэлу, у которой удалось выиграть со счетом 2:0. Ну а после этого судьба свела команду с Бразилией: те самые 0:2 вернулись Аргентине, только жертвой стали именно «полосатые».

Напомним, что аргентинская сборная в двух прошлых розыгрышах доходила до финала, однако в обоих случаях терпела поражение от Чили с одинаковым результатом 0:1.

В первой игре после континентального турнира коллектив сыграл вничью 0:0 против того же Чили в товарищеской встрече.

Мексика

Мексиканский коллектив, выигравший последний Золотой кубок, не знает горечи поражений уже в 11 встречах кряду. Последний раз мексиканцы уходили с поля поверженными в конце 2018 года, уступив в товарняке Аргентине (0:2).

После чего «трехцветные» выиграли четыре контрольных поединка, затем продолжили серию побед и на групповом этапе Золотого Кубка при разнице мячей — 13:3.

В четвертьфинале сборная Мексики только по пенальти прошла Коста-Рику, а в полуфинале по итогам овертайма оказалась сильнее команды Гаити (1:0 ОТ). В решающем матче мексиканцы обыграли США — 1:0.

После турнира коллектив снова встретился с американцами в товарищеской встрече, и снова бил его — 3:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 3,0, а ничья — в 3,1.

Рекомендуем ставить на то, что Мексика выиграет, и обе команды забьют за 6,0. 0