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    Прервет ли Англия беспроигрышную серию Косово?

    Англия — Косово. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на Англия — Косово
    Сборная Англии
    В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» будет принимать команду Косово. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Англия — Косово.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Англия

    Осенью 2018 года Англия, набрав семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций, где ей противостояли Испания и Хорватия.

    В марте 2019 года, в отборе к Евро-2020, сборная Англии дома растоптала Чехию (5:0) и на выезде разгромила Черногорию (5:1).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В июне сборная Англии в полуфинале Лиги Наций проиграли Голландии (1:3 д.в). Англичане открыли счет в первом тайме, но пропустили в концовке, а в экстра-таймах сильнее были «оранье».

    В матче за третье место с Швейцарией команды так и не открыли счет, а по пенальти победили англичане.

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    • В сентябре в рамках отбора Евро-2020 сборная Англии на своем поле разгромила Болгарию (4:0). Три мяча забил нападающий Гарри Кейн, два из них — с пенальти.

    В группе А сборная Англии после трех матчей лидирует с 9 очками и разницей мячей 14-1. Гарри Кейн и Рахим Стерлинг забили по 5 мячей.

    Косово

    Сборная Косова выступала в четвертом дивизионе Лиги наций. По итогам шести туров команда выиграла свою группу и повысилась в классе.

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    В марте косовары провели контрольный матч, упустив домашнюю победу над Данией (2:2), а в рамках отбора Евро-2020 дома поделили очки с Болгарией (1:1).

    В июне сборная Косово на выезде сыграла вничью с Черногорией (1:1), а затем в гостях одолела Болгарию (3:2), забив победный мяч на последних минутах.

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  • 12/06/2019

    • В сентябре косовары на воем поле одержали волевую победу над Чехией (2:1), продлив свою беспроигрышную серию до 15 матчей. Последний раз они проигрывали еще осенью 2017 года.

    В группе А сборная Косово с 8 очками после 4-х матчей идет на втором месте, на балл отставая от Англичан и на 2 очка опережая Чехию.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа Англии — 1.10, победа Косово — 28, ничья — 9,50.

    Несмотря на успехи косоваров, на «Уэмбли» их серия прервется — сборная Англии проходит катком по соперникам и не собирается останавливаться.

    Не исключено, что настырные балканцы сумеют огорчить соперника забитым мячом. интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75. 0

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    Англия — Косово. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года. Прогноз на Англия — Косово. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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