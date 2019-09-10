Англия — Косово. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» будет принимать команду Косово. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Англия — Косово.

Англия

Осенью 2018 года Англия, набрав семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций, где ей противостояли Испания и Хорватия.

В марте 2019 года, в отборе к Евро-2020, сборная Англии дома растоптала Чехию (5:0) и на выезде разгромила Черногорию (5:1).

Все прогнозы на Евро-2020

В июне сборная Англии в полуфинале Лиги Наций проиграли Голландии (1:3 д.в). Англичане открыли счет в первом тайме, но пропустили в концовке, а в экстра-таймах сильнее были «оранье».

В матче за третье место с Швейцарией команды так и не открыли счет, а по пенальти победили англичане.

В сентябре в рамках отбора Евро-2020 сборная Англии на своем поле разгромила Болгарию (4:0). Три мяча забил нападающий Гарри Кейн, два из них — с пенальти.

В группе А сборная Англии после трех матчей лидирует с 9 очками и разницей мячей 14-1. Гарри Кейн и Рахим Стерлинг забили по 5 мячей.

Косово

Сборная Косова выступала в четвертом дивизионе Лиги наций. По итогам шести туров команда выиграла свою группу и повысилась в классе.

В марте косовары провели контрольный матч, упустив домашнюю победу над Данией (2:2), а в рамках отбора Евро-2020 дома поделили очки с Болгарией (1:1).

В июне сборная Косово на выезде сыграла вничью с Черногорией (1:1), а затем в гостях одолела Болгарию (3:2), забив победный мяч на последних минутах.

В сентябре косовары на воем поле одержали волевую победу над Чехией (2:1), продлив свою беспроигрышную серию до 15 матчей. Последний раз они проигрывали еще осенью 2017 года.

В группе А сборная Косово с 8 очками после 4-х матчей идет на втором месте, на балл отставая от Англичан и на 2 очка опережая Чехию.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа Англии — 1.10, победа Косово — 28, ничья — 9,50.

Несмотря на успехи косоваров, на «Уэмбли» их серия прервется — сборная Англии проходит катком по соперникам и не собирается останавливаться.

Не исключено, что настырные балканцы сумеют огорчить соперника забитым мячом. интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75. 0