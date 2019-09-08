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    Найдет ли в себе силы немотивированный «Лос-Анджелес»?

    «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч МЛС 8 сентября 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес»
    Карлос Вела
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» на «Орландо Сити Стэдиум» 8 сентября сыграет с «Лос-Анджелесом». Начало встречи — 02:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес».

    «Орландо Сити»

    На данный момент «львы» располагаются на 9 месте Восточной конференции. Для того чтобы попасть в зону плей-офф, им необходимо отыграть 4 очка у конкурентов, которые находятся выше в таблице.

    Подопечные Джеймса О’Коннора никак не могут похвастаться стабильностью. За победой идет поражение, и так большую часть сезона.

    В последних 10 встречах «Орландо Сити» выиграл лишь дважды: у «Далласа» (2:0), а также у «Спортинга Канзас Сити» (1:0).

    В остальных матчах коллектив из штата Флорида чаще проигрывал, включая и последние поединки против «Атланты» (0:1) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:0).

    «Лос-Анджелес»

    В этом сезоне коллектив Боба Брэдли находится впереди всей лиги, являясь безоговорочным лидером Западной конференции.

    Клуб из Лос-Анджелеса с 62 очками в активе находится на первой строчке в таблице, опережая ближайших преследователей «Сиэтл Саундерс» на 16 пунктов.

    В 28 матчах парни забили 74 гола, а пропустили 30. С 27 июля коллектив из штата Калифорния провел беспроигрышную серию из 6 встреч, но в сентябре команда уступила «Миннесоте» на выезде (0:2).

    «Лос-Анджелес», имея в запасе огромное преимущество над соперниками, просто играет в свое удовольствие.

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    В грядущем поединке подопечные Брэдли считаются фаворитами, так как «Орландо Сити» весь сезон страдает из-за слабой атаки и множественных проблем в обороне.

    Прогноз

    На победу «Орландо Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничью — 4,07, а на победу «Лос-Анджелеса» — 1,76.

    Наш прогноз на матч — победа «Лос-Анджелеса» с коэффициентом 1,76. 0

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    «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч МЛС 8 сентября 2019 года. Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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