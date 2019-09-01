«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Серии А 1 сентября 2019 года

«Дженоа»
По итогам прошлого сезона «Дженоа» сумел избежать вылета в Серию B. Команда заняла 17-е место с 38 очками в активе, опередив вылетевший «Эмполи» за счет перевеса в личных матчах.
По ходу предсезонной подготовки «Грифоны» провели шесть контрольных поединков, в пяти из которых они победили, а еще в одном сыграли вничью.
Подопечные Аурелио Андреаццоли выиграли три игры кряду до старта сезона в чемпионате Италии. В первом туре Серии А случилась ничья против «Ромы» (3:3) на выезде.
В целом же клуб не знает поражений уже девять матчей при четырех ничьих.
«Фиорентина»
Несмотря на активную трансферную кампанию, команда из Флоренции усилилась только одним знаковым новичком — экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери.
К примеру, два последние товарищеские встречи «Фиорентина» выиграла. Сперва была победа над «Ливорно» (0:1), затем — над «Галатасараем» (4:1).
Но более важные предсезонные матчи фиолетовые проиграли. В июле они без шансов уступили «Арсеналу» (0:3), а чуть позже встречались с «Бенфикой», где верх взял португальский коллектив (1:2).
18 августа «Фиалки» сыграли с «Монцей» в рамках 1/32 финала Кубка Италии и прошли дальше благодаря победе (3:1). А в первом туре Серии А проиграли «Наполи» в драматичном поединке — 3:4.
Прогноз
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, тогда как успех гостей оценивается в 2,7, а ничья — в 3,4.
Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0