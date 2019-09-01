«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Серии А 1 сентября 2019 года

«Дженоа» будет принимать «Фиорентину» во втором туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 1 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Фиорентина».

«Дженоа»

По итогам прошлого сезона «Дженоа» сумел избежать вылета в Серию B. Команда заняла 17-е место с 38 очками в активе, опередив вылетевший «Эмполи» за счет перевеса в личных матчах.

По ходу предсезонной подготовки «Грифоны» провели шесть контрольных поединков, в пяти из которых они победили, а еще в одном сыграли вничью.

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Подопечные Аурелио Андреаццоли выиграли три игры кряду до старта сезона в чемпионате Италии. В первом туре Серии А случилась ничья против «Ромы» (3:3) на выезде.

В целом же клуб не знает поражений уже девять матчей при четырех ничьих.

«Фиорентина»

Несмотря на активную трансферную кампанию, команда из Флоренции усилилась только одним знаковым новичком — экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

К примеру, два последние товарищеские встречи «Фиорентина» выиграла. Сперва была победа над «Ливорно» (0:1), затем — над «Галатасараем» (4:1).

Но более важные предсезонные матчи фиолетовые проиграли. В июле они без шансов уступили «Арсеналу» (0:3), а чуть позже встречались с «Бенфикой», где верх взял португальский коллектив (1:2).

18 августа «Фиалки» сыграли с «Монцей» в рамках 1/32 финала Кубка Италии и прошли дальше благодаря победе (3:1). А в первом туре Серии А проиграли «Наполи» в драматичном поединке — 3:4.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, тогда как успех гостей оценивается в 2,7, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0