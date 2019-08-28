«Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч французской Лиги 1 27 августа 2019 года

В среду, 28 августа, «Лилль» будет принимать на своем поле «Сент-Этьен» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Сент-Этьен».

«Лилль»

По итогам минувшего сезона «Лилль» неожиданно стал второй командой страны. Грамотная работа клубного менеджмента позволила опередить более богатых «Лион» и «Марсель».

Закономерно, что такой успех повлек за собой потерю ключевых исполнителей этим летом. Команда лишилась четверых ведущих исполнителей — Николя Пепе, Тиаго Мендеса, Юссуфа Коне и Рафаэла Леао.

В межсезонье «Доги» провели семь контрольных поединков, три из которых были победными. В стартовом туре коллектив победил дома «Нант» (2:1), однако во втором туре на выезде проиграл «Амьену» (0:1).

«Сент-Этьен»

В прошлом сезоне «Сент-Этьен» занял четвертое место и попал в Лигу Европы. Увы для «Стефануа», им не удалось пробиться в Лигу чемпионов, хотя команда почти до конца чемпионата боролась за путевку в турнир.

Возрождающийся коллектив во главе с как будто омолодившимися Яном М'Вила и Вахби Хазри наверняка надеется, что Гислен Принтан — бывший помощник главного тренера — восполнит потерю ушедшего на пенсию рулевого Жана-Луи Гассе.

Но это, а также слабо проведенная трансферная кампания, не сулит им хороших шансов на топ-3. Такие прогнозы подтверждает и предсезонка, в которой коллектив провел пять матчей, в которых одержал только две победы.

Тем не менее, после победы над «Дижоном» (2:1) на выезде и ничьей с «Брестом» (1:1) дома клуб обойдет третий в таблице ПСЖ, если выиграет в грядущем поединке.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,1, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0