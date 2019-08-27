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    Увидим ли мы разгром «Колчестера» на «Селхерст Парк»?

    «Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед»
    Накануне «Кристал Пэлас» одержал победу 2:1 на «Олд Траффорд»
    В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Колчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 27 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед».

    «Кристал Пэлас»

    Команда Роя Ходжсона начала сезон в Премьер-лиге с ничейной игры против «Эвертона» (0:0).

    Несмотря на то что встреча проходила на домашнем стадионе, «орлы» большую часть матча провели без мяча, действуя в обороне. Но хозяева смогли сдержать натиск соперников и заработать 1 балл.

    Во втором туре на выезде «Кристал Пэлас» в довольно ровной битве уступил «Шеффилду Юнайтед» (1:0).

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    3 тур АПЛ оказался для лондонцев крайне удачным. На «Олд Траффорд» «стекольщики» долго вели в счете в матче с «Манчестер Юнайтед». Однако, на 89 минуте подопечные Сульшера забили ответный гол. Неожиданно гости все-таки вырвали 3 очка благодаря Ван Анхолту на 93 минуте. «Кристал Пэлас» выиграл встречу (1:2).

    «Колчестер Юнайтед»

    Для команды Джона Макгрила сезон начался раньше, чем для представителей Премьер-лиги. В 1 туре Второй лиги Англии «Колчестер» на глазах у своих болельщиков расписал мировую с «Порт Вэйлом» (1:1).

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    • После этого был неудачный выезд в Плимут, где хозяева с одноименным названием одержали минимальную победу (1:0).

    Чуть позже в рамках 1/64 финала Кубка лиги «Колчестер Юнайтед» в напряженной схватке с двумя удалениями в обе стороны переиграл «Свиндон Таун» (3:0), открыв счет на 77 минуте.

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    В 3 туре Второй лиги команда проиграла «Кембриджу Юнайтед» (1:2), а затем в выездной встрече против «Гримсби» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

    Последний же матч перед Кубком «Колчестер» провел удачно, обыграв дома «Нортхэмптон» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Кристал Пэлас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 5,80, а на победу «Колчестер Юнайтед» — 11,0.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,62. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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