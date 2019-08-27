«Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года

В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Колчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 27 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Колчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас»

Команда Роя Ходжсона начала сезон в Премьер-лиге с ничейной игры против «Эвертона» (0:0).

Несмотря на то что встреча проходила на домашнем стадионе, «орлы» большую часть матча провели без мяча, действуя в обороне. Но хозяева смогли сдержать натиск соперников и заработать 1 балл.

Во втором туре на выезде «Кристал Пэлас» в довольно ровной битве уступил «Шеффилду Юнайтед» (1:0).

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3 тур АПЛ оказался для лондонцев крайне удачным. На «Олд Траффорд» «стекольщики» долго вели в счете в матче с «Манчестер Юнайтед». Однако, на 89 минуте подопечные Сульшера забили ответный гол. Неожиданно гости все-таки вырвали 3 очка благодаря Ван Анхолту на 93 минуте. «Кристал Пэлас» выиграл встречу (1:2).

«Колчестер Юнайтед»

Для команды Джона Макгрила сезон начался раньше, чем для представителей Премьер-лиги. В 1 туре Второй лиги Англии «Колчестер» на глазах у своих болельщиков расписал мировую с «Порт Вэйлом» (1:1).

После этого был неудачный выезд в Плимут, где хозяева с одноименным названием одержали минимальную победу (1:0).

Чуть позже в рамках 1/64 финала Кубка лиги «Колчестер Юнайтед» в напряженной схватке с двумя удалениями в обе стороны переиграл «Свиндон Таун» (3:0), открыв счет на 77 минуте.

В 3 туре Второй лиги команда проиграла «Кембриджу Юнайтед» (1:2), а затем в выездной встрече против «Гримсби» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

Последний же матч перед Кубком «Колчестер» провел удачно, обыграв дома «Нортхэмптон» (1:0).

Прогноз

На победу «Кристал Пэлас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 5,80, а на победу «Колчестер Юнайтед» — 11,0.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,62. 0