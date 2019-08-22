ПСВ — «Аполлон Лимасол». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы ПСВ будет принимать кипрский «Аполон Лимасол». Матч пройдет на стадионе «Филипс» 22 августа. Начало — в 21:30 мск. Прогноз на ПСВ — «Аполлон Лимасол».

ПСВ

Серебряный призер чемпионата Нидерландов ПСВ на евроарене в этом сезоне стартовал в квалификации Лиги чемпионов, однако неожиданно провалился.

В рамках второго раунда квалификации подопечные Марка ван Боммела не смогли пройти швейцарский «Базель». После победы в домашнем матче со счетом 3:2 ПСВ на выезде проиграл 1:2 и уступил из-за правила выездных голов.

После этого команде пришлось проходить третий раунд квалификации уже в Лиге Европы. Здесь ПСВ по сумме двух встреч, но не особо уверенно прошел норвежский «Хаугесунн» — 1:0 и 0:0.

Что касается матчей на внутренней арене, то в поединке за Суперкубок Нидерландов ПСВ уступил «Аяксу» (0:2), а в чемпионате страны набрал 7 очков в трех матчах: ничья с «Твенте» (1:1), победы над «Ден Хаагом» (3:1) и «Хераклесом» (2:0).

«Аполлон»

В прошлом сезоне «Аполлон» завоевал бронзовые медали чемпионата Кипра и получил возможность стартовать в квалификации Лиги Европы с первого раунда.

Таким образом, кипрский клуб прошел уже три стадии, поочередно оставив за бортом турнира литовский «Спирис Каунас», ирландский «Шэмрок Роверс» и австрийскую «Аустрию».

Календарь и таблица Лиги Европы

«Спирис Каунас» удалось дважды обыграть всухую — 2:0 и 4:0. Против «Шэмрок Роверс» «Аполлон» в первом матче проиграл со счетом 1:2, но затем в матче с удалениями у обеих команд одержал домашнюю победу — 3:1. Над «Аустрией» «Аполлон» одержал две победы: 2:1 и 3:1.

Отметим, что игровая практика команды ограничивается пока только Лигой Европы. Чемпионат Кипра еще не стартовал.

Прогноз

На победу ПСВ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,00, а на победу «Аполлона» — 7,70.

Что касается коэффициента на проход в следующий этап, то на ПСВ он равен 1,16, а на «Аполлон» — 5,15.

Наш прогноз на матч — ПСВ не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,71. 0