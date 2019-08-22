«АЗ Алкмар» — «Антверпен». Прогноз (к.1.71) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

«АЗ Алкмар» будет принимать «Антверпен» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе АФАС 22 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «АЗ Алкмар» — «Антверпен».

«АЗ Алкмар»

Пожалуй, этот нидерландский коллектив является одним из самых непредсказуемых в отборочных матчах плей-офф Лиги Европы среди всех представителей Голландии.

В 1/4 финала квалификационного раунда «АЗ Алкмар» на своем поле не смог обыграть «Хеккен» (0:0), но, отправившись на ответную игру в Швецию, «сырные фермеры» разгромили оппонентов (0:3).

В полуфинале подопечным Арне Слота пришлось помучиться на Украине с «Мариуполем» (0:0), но во второй встрече была зафиксирована домашняя победа (4:0).

По итогам трех туров Эредивизи «АЗ Алкмар» находится на втором месте, оставаясь единственным коллективом, не пропустившим ни гола. В минувшее воскресенье парни из Алкмара сыграли вничью с «Гронингеном» (0:0).

«Антверпен»

Бельгийцы закончили четвертый тур Лиги Жюпиле на мажорной ноте, обыграв дома «Синт-Трейден» (2:0). Расположившись на 4 месте в таблице, подопечные Ласло Белени имеют в своем активе 11 забитых голов и отстают от конкурентов лишь на 1 пункт.

В полуфинальных матчах плей-офф Лиги Европы судьбу «Антверпена» решил гол на выезде. Сперва команда на «Босэйлстадион» минимально переиграла «Викторию Пльзень» (1:0).

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Затем в Чехии бельгийцы вынуждены были спасаться в овертайме, и сумели-таки это сделать на 113 минуте. Поражение на выезде (2:1) позволило команде пройти в финал.

Прогноз

На победу «АЗ Алкмара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,67, на ничью — 4,00, а на победу «Антверпена» — 4,90.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «АЗ Алкмар» больше 1,5 с коэффициентом 1,71. 0