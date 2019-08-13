«Копенгаген» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов датский «Копенгаген» на своей арене сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Игра состоится 13 августа на стадионе «Паркен». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Црвена Звезда».

«Копенгаген»

Первая игра этих команд, которая прошла неделю тому назад в Белграде, завершилась вничью со счетом 1:1. Сербы забили перед самым перерывом, но в концовке встречи пропустили с пенальти.

Этой ничьей «Копенгаген» прервал 6-матчевую победную серию, добытую в матчах квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Дании.

Но уже «львы» снова стали на победный путь, на выходных одолев в датском первенстве «Люнгбю» со счетом 2:0, и со 100% показателем копенгагенцы лидируют в национальном первенстве.

В чемпионской лиги помимо игры в Сербии, датчане на предыдущей стадии отбора без особых усилий прошли валлийского чемпиона, дважды обыграв его с общим счетом 3:0.

«Црвена Звезда»

«Звездаши», в отличии от своего предстоящего противника, преодолели два раунда квалификации в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка.

На первом этапе отбора чемпион Сербии преодолел барьер в лице литовской «Судувы», после гостевых 0:0 сербы дома выиграли 2:1 и прошли дальше.

На следующей стадии белградцы одолели финский ХИК. Дома они переиграли северян со счетом 2:0, а в Хельсинки позволили себе проиграть с нужным результатом — 1:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На внутреннем первенстве «Црвена Звезда», как и ее соперник, показывает 100% результат, победив в трех играх из трех.

Прогноз на «Копенгаген» — «Црвена Звезда»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» в основное время предлагают — 2.00.

На викторию «Црвены Звезды» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.25.

Проход: «Копенгагена» — 1.40, «Црвены Звезды» — 3.00.

Сербский коллектив, который в прошлом году был дважды в схожей ситуации, нашел тогда в себе силы добыть нужный результат в Словакии и Австрии. Прогнозируем, что сербы совершат подвиг и в этом сезоне. Ставим на их проход. 0