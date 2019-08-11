«Колос» — «Заря». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 11 августа 2019 года

В воскресенье, 11 августа, в третьем туре УПЛ в Киеве на стадионе имени Лобановского «Колос» из села Коваливка сыграет с луганской «Зарей». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Колос» — «Заря».

«Колос»

«Колос» получил право выступать в высшем украинском дивизионе, обыграв «Черноморец» в стыковых матчах. В Первой лиге команда из Коваливки заняла третье место.

Новичок УПЛ провел в межсезонье много спаррингов, в которых играл бескомпромиссно: шесть побед и три поражения, разница мячей 17:8.

Старт для дружины Руслана Костышина в Премьер-лиге выдался очень успешным. В двух первых турах коваливцы добыли две виктории.

Начали они с домашней волевой победы над «Мариуполем» со счетом 2:1, а во втором игровом дне в гостевом поединке минимально переиграли донецкий «Олимпик» — 1:0.

«Заря»

Луганская команда, которая заняла в минувшем чемпионате Украины пятое место, провела уже в этом сезоне пять официальных матчей — три в Лиге Европы и два в УПЛ.

В чемпионате страны «черно-белые» в первом туре обыграли в Полтаве «Ворсклу» (1:0), а затем поделили очки с новичком «Днепр-1» в домашней встрече — 1:1.

На евроарене в первом матче квалификации ЛЕ подопечные Виктора Скрипника дважды переиграли черногорскую «Будучность»: 3:1 победили в гостях и 1:0 — дома.

Накануне «Заря» провела выездную игру в третьем раунде отбора Лиги Европы против болгарского ЦСКА из Софии, в котором сыграла вничью со счетом 1:1.

Прогноз на «Колос» — «Заря»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зари» — 2.10, победа «Колоса» — 3.75, ничья — 3.25.

Луганчане провели очень непростой поединок в Болгарии, в котором потратили много сил. Думаем, что усталостью «Зари» воспользуется «Колос» и вполне может рассчитывать на пункты в этой игре. 0