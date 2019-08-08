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    ПСВ и «Хаугесунн» порадуют зрителей голами

    «Хаугесунн» — «ПСВ Эйндховен». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПСВ
    Прогноз на «Хаугесунн» — «ПСВ Эйндховен»
    ПСВ
    В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, норвежский «Хаугесунн» на своем поле примет голландский «ПСВ Эйндховен». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Хаугесунн» — «ПСВ Эйндховен».

    «Хаугесунн»

    «Арабы» проводят лишь третий сезон в норвежской Элитсериен, и неожиданно удачное выступление в прошлом году позволило команде Йостейна Гриндхауга попробовать свои силы в еврокубках.

    В первом раунде квалификации «Хаугесунн» одержал две победы над «Клифтонвиллом» из Северной Ирландии, победив на выезде 1:0 и разгромив соперника дома 5:1.

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    Между этими матчами в рамках чемпионата Норвегии «Хаугесунн» на своем поле разгромил «Тромсе» со счетом 5:1.

    Во втором раунде квалификации норвежцы выбили крепкий австрийский «Штурм», победив дома 2:0, проиграв на выезде 1:2, но пройдя дальше за счет гостевого гола.

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    • В последнем матче «Хаугесунн» на выезде сыграл вничью со «Стабеком» (1:1) в рамках Элитсериен и с 21 очком занимает 8-е место.

    «ПСВ Эйндховен»

    В прошлом сезоне ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов, получив возможность сыграть в квалификации ЛЧ, где они стартовали со второго раунда.

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    В соперники голландцам достался швейцарский «Базель», который был обыгран в Эйндховене со счетом 3:2. Затем ПСВ в матче за Суперкубок Голландии уступил «Аяксу» (0:2).

    Ответный матч с «Базелем» завершился выездным поражением 1:2 и по сумме двух матчей ПСВ вылетел из Лиги чемпионов, отправившись в квалификацию Лиги Европы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В стартовом матче чемпионата Голландии ПСВ на выезде сыграл вничью с «Твенте» (1:1), пропустив быстрый гол и отыгравшись после перерыва.

    Прогноз

    На победу «ПСВ» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат — 4,10, а на успех «Хаугесунна» — 6,00.

    Голландцы превосходят соперника в классе, но норвежцы показали зубы в матчах со «Штурмом» и на своем поле могут побороться за ничью. Прогнозируем, что ПСВ не проиграет в Норвегии.

    ПСВ в двух матчах на выезде забивал и пропускал. В последних 4-х матчах, домашних для «Хаугесунна», было забито 19 мячей. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,95. 0

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    «Хаугесунн» — «ПСВ Эйндховен». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Хаугесунн» — «ПСВ Эйндховен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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