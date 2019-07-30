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    Продолжит ли «Ференцварош» побеждать?

    «Валлетта» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Валлетта» — «Ференцварош»
    Сергей Ребров
    На Мальте в ответном поединке 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов местный клуб «Валлетта» сразится с чемпионом Венгрии «Ференцварошем». Встреча, которая пройдет на стадионе «Та-Кали» 30 июля, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Валлетта» — «Ференцварош».

    «Валлетта»

    Мальтийский чемпион на данный момент имеет 5-матчевую безвыигрышную серию, которая длится еще с конца прошлого сезона чемпионата страны.

    В этот период «львы» три матча свели вничью и дважды проиграли. Один из проигрышей пришелся на первый поединок этих команд, прошедшей в Венгрии, со счетом 1:3.

    Клуб из столицы Мальты проиграл по всем компонентам в той игре венгерскому чемпиону, но в концовке поединка смог забить и сохранил шансы на благоприятный исход в противостоянии.

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  • 23/07/2019

    • Помимо игры в ЛЧ против «Ференцвароша» «Валлета» в этой еврокомпании на первой стадии отбора прошла «Дюделанж» из Люксембурга за счет выездных голов: 2:2 — в гостях и 1:1 — дома.

    «Ференцварош»

    Футболисты Сергея Реброва продолжают свое победное шествие. На данный момент у команды серия из семи побед кряду, что правда четыре из них пришлись на контрольные игры.

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    Три другие виктории пришлись на официальные поединки. Помимо виктории над мальтийским клубом, венгры также одолели на предыдущей стадии болгарский «Лудагорец».

    В первом поединке «зеленые орлы» победили со счетом 2:1, в ответной встрече венгерский чемпион также выиграл — 3:2, забив до 21-й минуты уже два гола.

    Отметим, что «Ференцварош» трижды в еврокубках встречался с представителями Мальты, и всегда выходил победителем в этих противостояниях.

    Прогноз на «Валлетта» — «Ференцварош»

    Чемпион Венгрии набрал невероятную форму, обыгрывая всех и вся. Думаем, что на Мальте «Ференцварош» продлит свое победное шествие. 0

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    «Валлетта» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года. Прогноз на «Валлетта» — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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