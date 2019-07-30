«Валлетта» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

На Мальте в ответном поединке 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов местный клуб «Валлетта» сразится с чемпионом Венгрии «Ференцварошем». Встреча, которая пройдет на стадионе «Та-Кали» 30 июля, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Валлетта» — «Ференцварош».

«Валлетта»

Мальтийский чемпион на данный момент имеет 5-матчевую безвыигрышную серию, которая длится еще с конца прошлого сезона чемпионата страны.

В этот период «львы» три матча свели вничью и дважды проиграли. Один из проигрышей пришелся на первый поединок этих команд, прошедшей в Венгрии, со счетом 1:3.

Клуб из столицы Мальты проиграл по всем компонентам в той игре венгерскому чемпиону, но в концовке поединка смог забить и сохранил шансы на благоприятный исход в противостоянии.

Помимо игры в ЛЧ против «Ференцвароша» «Валлета» в этой еврокомпании на первой стадии отбора прошла «Дюделанж» из Люксембурга за счет выездных голов: 2:2 — в гостях и 1:1 — дома.

«Ференцварош»

Футболисты Сергея Реброва продолжают свое победное шествие. На данный момент у команды серия из семи побед кряду, что правда четыре из них пришлись на контрольные игры.

Три другие виктории пришлись на официальные поединки. Помимо виктории над мальтийским клубом, венгры также одолели на предыдущей стадии болгарский «Лудагорец».

В первом поединке «зеленые орлы» победили со счетом 2:1, в ответной встрече венгерский чемпион также выиграл — 3:2, забив до 21-й минуты уже два гола.

Отметим, что «Ференцварош» трижды в еврокубках встречался с представителями Мальты, и всегда выходил победителем в этих противостояниях.

Прогноз на «Валлетта» — «Ференцварош»

Чемпион Венгрии набрал невероятную форму, обыгрывая всех и вся. Думаем, что на Мальте «Ференцварош» продлит свое победное шествие. 0