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    Допустят ли «Химки» осечку в Волгограде?

    «Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года

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    Прогноз на «Ротор» — «Химки»
    «Химки» одержали четыре победы на старте ФНЛ-2019/20
    В воскресенье, 28 июля, в рамках пятого тура первенства первого российского дивизиона «Ротор» в Волгограде сразится с подмосковными «Химками». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Химки».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.95
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    «Ротор»

    Волгоградцы, которые закончили минувшее первенство ФНЛ на 11-й месте, опередив зону вылета на восемь пунктов, этот чемпионат начали блестяще.

    На старте розыгрыша первой российской лиги подопечные Игоря Меньщикова выиграли три встречи кряду.

    Одолели «сине-голубые» в выездных играх «Авангард» и «Енисей» со одинаковым счетом по 3:0, а также дома переиграли «Текстильщик» (3:2).

    Но в последнем туре клуб из Волгограда уступил на выезде «Чертаново» со счетом 0:1, играя более получаса в большинстве. С девятью очками «Ротор» после четырех туров идет на шестой позиции, отставая от второй строки на один балл.

    В прошлом чемпионате ФНЛ «Ротор» на своей территории выиграл восемь игр из 19 при шести ничейных результатах и пяти поражениях.

    «Химки»

    Подмосковная команда финишировала в прошлом розыгрыше ФНЛ на девятой строке, опередив своего предстоящего противника только на три балла.

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    Старт этого сезона дружина Андрея Талалаева провела великолепно, выиграв четыре из четырех встреч чемпионата, забив в этих играх рекордные 16 мячей.

    Начали это первенство российской первой лиги «красно-черны» с выездной победы над «Лучом» (5:2), затем они дома разобрались с курским «Авангардом», в третьем туре в гостях был разгромлен «Текстильщик» (4:1), а в четвертом — «Енисей» (4:0) дома.

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  • 23/07/2019

    • Со 100% показателям в графе набранные очки, химчане единолично возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, оставаясь единственной командой, которая в этом сезоне еще не теряла очки.

    В 19 гостевых матчах минувшего первенства ФНЛ «Химки» добыли шесть побед, четыре раза сыграли вничью и девять встреч проиграли.

    В прошлом сезоне «Ротор» на своей территории обыграл «Химки» со счетом 1:0, а в Химках команды сыграли 1:1.

    Прогноз на «Ротор» — «Химки»

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 2.55, победа «Химок» — 2.85, ничья — 3.05.

    Подмосковная команда набрала приличный ход в начале сезона. Очевидно, что химчане постараются пополнить свою копилку очками. Возможно гости не выиграют, но не проиграть им вполне по силам. 0

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    «Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года. Прогноз на «Ротор» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.48
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