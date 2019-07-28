«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года

В воскресенье, 28 июля, в рамках пятого тура первенства первого российского дивизиона «Ротор» в Волгограде сразится с подмосковными «Химками». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Химки».

«Ротор»

Волгоградцы, которые закончили минувшее первенство ФНЛ на 11-й месте, опередив зону вылета на восемь пунктов, этот чемпионат начали блестяще.

На старте розыгрыша первой российской лиги подопечные Игоря Меньщикова выиграли три встречи кряду.

Одолели «сине-голубые» в выездных играх «Авангард» и «Енисей» со одинаковым счетом по 3:0, а также дома переиграли «Текстильщик» (3:2).

Но в последнем туре клуб из Волгограда уступил на выезде «Чертаново» со счетом 0:1, играя более получаса в большинстве. С девятью очками «Ротор» после четырех туров идет на шестой позиции, отставая от второй строки на один балл.

В прошлом чемпионате ФНЛ «Ротор» на своей территории выиграл восемь игр из 19 при шести ничейных результатах и пяти поражениях.

«Химки»

Подмосковная команда финишировала в прошлом розыгрыше ФНЛ на девятой строке, опередив своего предстоящего противника только на три балла.

Старт этого сезона дружина Андрея Талалаева провела великолепно, выиграв четыре из четырех встреч чемпионата, забив в этих играх рекордные 16 мячей.

Начали это первенство российской первой лиги «красно-черны» с выездной победы над «Лучом» (5:2), затем они дома разобрались с курским «Авангардом», в третьем туре в гостях был разгромлен «Текстильщик» (4:1), а в четвертом — «Енисей» (4:0) дома.

Со 100% показателям в графе набранные очки, химчане единолично возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, оставаясь единственной командой, которая в этом сезоне еще не теряла очки.

В 19 гостевых матчах минувшего первенства ФНЛ «Химки» добыли шесть побед, четыре раза сыграли вничью и девять встреч проиграли.

В прошлом сезоне «Ротор» на своей территории обыграл «Химки» со счетом 1:0, а в Химках команды сыграли 1:1.

Прогноз на «Ротор» — «Химки»

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 2.55, победа «Химок» — 2.85, ничья — 3.05.

Подмосковная команда набрала приличный ход в начале сезона. Очевидно, что химчане постараются пополнить свою копилку очками. Возможно гости не выиграют, но не проиграть им вполне по силам. 0