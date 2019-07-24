«Ференцварош» — «Валлетта». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

Венгерский «Ференцварош» в первом матче 2-го раунда отбора Лиги чемпионов в домашней встрече сыграет с мальтийской «Валлеттой». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Валлетта».

«Ференцварош»

«Ференцварош» после трехлетнего перерыва вернул себе золотые медали венгерского чемпионата, выиграв свой 30-й титул, что является национальным рекордом.

Начали эту компанию в Лиге чемпионов «зеленые орлы» с победы в двух встречах над болгарским «Лудогорцем»: дома выиграли 2:1, а на выезде — 3:2.

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Помимо официальных матчей дружина Сергея Реброва, который накануне продлил контракт с клубом, провела в межсезонье восемь контрольных встреч, где венгры одержали семь побед при одном поражении.

«Валлетта»

25-кратный чемпион Мальты сумел преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов только из-за правил выездного гола.

В первом поединке с люксембуржским «Дюделанжем» «мальтийские львы» в гостях расписали мировую со счетом 2:2, по ходу встречи «лилейно-белые» проигрывали 0:2, но сумели переломить ход неудачной игры.

На своем поле «Валлетта» закончила матч 1:1. Мальтийцы забили первыми в первой половине матча, во начале второго тайма они пропустили, но смогли удержать приемлемый результат.

«Ференцварош» три раза в еврокубковой истории играл с представителями Мальты, и всегда выходил победителем в этих противостояниях.

Прогноз на «Ференцварош» — «Валлетта»

Чемпион Венгрии на данный момент находится в превосходной форме, и как мы считаем, уже в первом поединке сделает хороший задел. 0