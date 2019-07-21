«Локомотив» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 21 июля 2019 года

В рамках 2-го тура чемпионата России по футболу 21 июля пройдет встреча «Локомотива» и «Тамбова». Команды сыграют на «РЖД Арене» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Тамбов».

«Локомотив»

«Локо» начал сезон раньше остальных из-за Суперкубка России. В поединке за трофей «железнодорожники» обыграли чемпиона России — «Зенит» со счетом 3:2.

Победу «Локомотиву» принесли гол Федора Смолова и дубль Алексея Миранчука. Этот трофей стал для «Локо» четвертым за последние три года.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Накануне поединка за Суперкубок «Локо» провел три контрольных матча, обыгралв «Аустрию Клагенфурт» (3:1) и «Фастав Злин» (4:2), а также сыграв вничью с «Жилиной» (0:0).

В летнее межсезонье «Локо» выкупил контракт Гжегожа Крыховяка, а также подписал Дмитрия Живоглядова. Команду покинули Игорь Портнягин и Хвича Кварацхелия.

В стартовом туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. На гол Миранчука во втором тайме, казанцы ответили мячем Кварацхелии.

«Тамбов»

«Тамбов» выиграл первенство первой российской лиги и повысился в классе. В 38 матчах ФНЛ тамбовцы набрали 73 очка, опередив второй ФК «Сочи» на четыре балла.

«Волки» провели в межсезонье шесть контрольных матчей, обыграв в пяти ряд команд из Белоруссии, представляющие разные дивизионы, при одном ничейном результате — с «Рубином» (0:0).

Новичок РПЛ подписал летом сразу 18 футболистов (расставшись с 21). Отметить стоит аренду хавбека ЦСКА Хосонова, покупку защитника «Оренбурга» Ойеволе, и подписания ряда игроков «Анжи».

В стартовом матче «волки» встречались в Петербурге с чемпионом России, уступив «Зениту» со счетом 1:2, но оставив неплохое впечатление.

Первый тайм прошел при почти равной игре, а все три мяча были забиты после перерыва.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 1.35, победа «Тамбова» — 10.25, ничья в основное время — 4.85.

Столичный клуб не может позволить себе допустить вторую осечку и на своем поле обыграет дебютанта РПЛ.

«Тамбов» уже показал, что не боится авторитетов и может ужалить. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,0 и «Обе забьют» за 2,45. 0