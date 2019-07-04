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    «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед»
    Футболисты «НСИ Рунавик»
    Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед».

    «НСИ Рунавик»

    Первый поединок, прошедший неделю назад в Северной Ирландии, принес победу «Баллимена Юнайтед» со счетом 2:0. Хозяева превзошли фарерских гостей во всех компонентах и заслужено одержали викторию.

    «НСИ Рунавик» за всю свою 13-летнюю истории в еврокубках ни разу не смог пройти хотя бы один раунд.

    В 25 поединках на евроарене «желто-черные» дважды выиграли, один раз сыграли вничью и 22 поединка проиграли, разница мячей в этих встречах 15:74.

    В минувшем сезоне в первом отборочном раунде Лиги Европы «пчелы» в двух матчах проиграли шотландскому «Хиберниану» (4:6 — дома и 1:6 — в гостях).

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    В чемпионате Фарерских островов после 14 матчей «НСИ Рунавик» разместился на втором месте, отставая от первого «Викингура», который имеет на игру больше, на три балла.

    «Баллимена Юнайтед»

    «Баллимена Юнайтед» в прошедшем чемпионате Северной Ирландии завоевала серебряные награды, отстав от первого «Линфилда» на десять очков.

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    «Маляры», как и их предстоящий противник, еще ни разу не смогли преодолеть хотя бы один барьер. На их счету числится семь участей в евротурнирах.

    За 15 матчей в Европе «небесно-голубые» выиграли два раза, один поединок свели вничью вничью и 12 встреч проиграли, разница мячей в этих играх составила — 5:41.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В сезоне 2017/18 в отборочном раунде Лиги Европы «Баллимена Юнайтед» проиграла в двух играх норвежскому «Одд Гренланду» (0:2 и 0:3).

    Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение фарерскому клубу. На победу «НСИ Рунавик» в основное время предлагают — 2.00.

    На викторию «Баллимена Юнайтед» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

    Проход: «НСИ Рунавик» — 6.30; «Баллимена Юнайтед» — 1.10.

    Обе команды еще ни разу не преодолевали хотя бы один раунд в еврокубках. Северные ирландцы на это раз очень близки к этому, ведь у них преимущество в два сухих мяча. Но фарерцы, которые дома играют неплохо, будут всеми силами стараться усложнить «Баллимене» жизнь.

    Думаем, что голы влетят в обе стороны. Также можно поставить на ТБ 2,5. 0

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    «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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