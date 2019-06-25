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    Ждать ли голов в матче Эквадор — Япония?

    Эквадор — Япония. Прогноз (к. 2.08) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 25 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз на Эквадор — Япония
    Антонио Валенсия и Роберт Арболеда
    В Белу-Оризонти на «Минейран» состоится поединок между Эквадором и Японией. Матч 3 тура групповой стадии Копа Америка начнется 25 июня в 02:00 по Москве. Прогноз на Эквадор — Япония.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 25 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.00
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    Эквадор

    Эквадор пока так и не набрал ни одного очка, потерпев 2 поражения кряду. В итоге у команды 0 баллов и разница голов -5. Шансы на выход еще есть, но чтобы их использовать, необходимо выиграть у Японии.

    В первом туре «триколоры» позорно уступили Уругваю 4:0. В том поединке коллектив Эрнана Гомеса проиграл по всем статьям. После этого была неудача в матче с Чили (1:2). Получается, что это уже 3 поражение команды кряду, если смотреть на Кубок Америки.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    В целом безвыигрышная серия эквадорцев тянется 6 выступлений, причем в 4 из них «трехцветные» проигрывали своему сопернику.

    Япония

    У Японии с игровой формой дела обстоят лучше — всего лишь одно поражение в 5 последних играх. В матче первого тура «синие самураи» проиграли Чили 0:4, а затем во втором туре они сыграли вничью с Уругваем (2:2), причем дважды японцы выходили вперед, но все-таки не смогли сохранить преимущество.

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    Кодзи Миези вырвался в лидеры японской сборной по количеству забитых голов на турнире. Он оформил дубль во встрече с Уругваем.

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    • Примечательно, что в 13 поединках, проведенных в этом году, «синие» пропустили 13 голов, а влетали мячи в сетку ворот японской команды лишь в 6 матчах.

    Прогноз

    Коэффициенты на победу одной и другой сборной составляют 2.35 и 3.10. Ничья оценена коэффициентом 3.45.

    Несмотря на отсутствие побед, Япония показала, что она не очень покладистый соперник. Коллектив регулярно создавал проблемы как чилийцам, так и уругвайцам. Эквадор намного мощнее и агрессивнее смотрелся в прошлый раз.

    Расклад такой, что обеим командам нужна победа. Япония в рейтинге третьих команд занимает последнее место, поэтому ей нужно поднабрать очков. Эквадору тоже необходимы 3 очка, чтобы обойти «самураев» в турнирной таблице. Так что никто отбывать номер не собирается. Прогноз — обе забьют и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08. 0

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    Эквадор — Япония. Прогноз (к. 2.08) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 25 июня 2019 года. Прогноз на Эквадор — Япония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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