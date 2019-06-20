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    Сделает ли Австрия весомую заявку на выход в полуфинал Евро?

    Дания U21 — Австрия U21. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 20 июня 2019 года

    Прогнозы на U21 Евро-2019 Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз на Дания U21 — Австрия U21
    Саша Хорват
    Во втором туре молодежного чемпионата Европы-2019 группы В в итальянском городе Удине встретятся сборными Дании и Австрии. Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на Дания U21 — Австрия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа B 20 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Дания U21

    Датская молодежка стартовала на полях Италии и Сан-Марино с поражения от команды Германии со счетом 1:3.

    Немецкая молодежь переиграла датчан во многих компонентах и к 65-й минуте игры уже вела с разницей в три мяча, позволив размочить счет только с 11-метрового.

    Это поражение для сборной Дании стало вторым кряду. При подготовке к континентальному турниру она также проиграла Хорватии (0:1) в товарищеской игре, но перед этим выиграв две контрольные встречи подряд.

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  • 16/06/2019

    • В квалификации к Евро-2019 «датский динамит» выиграл свою группу, оставив позади себя Польшу, Финляндию, Грузию, Литву и Фарерские острова. В десяти поединках отбора датчане забили 30 мячей, пропустили — восемь.

    Австрия U21

    Молодежная сборная Австрии на этом турнире, в отличии от своего противника, стартовала с победы над командой Сербии, одолев балканцев — 2:0.

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    В приблизительно равной игре австрийцы смогли открыть счет в конце первой половины матча, а после удаления у сербов на 75-й минуте встречи, закрепили свой успех, почти сразу забив второй мяч.

    «Красно-белые» выиграли второй матч кряду. Перед чемпионатом Европы они одолели сборную Франции (3:1) в контрольной игре.

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    В отборочном турнире Австрия заняла только второе место в своей группе, пропустив вперед себя Сербию. И в финальную часть она пробивалась через матчи плей-офф, где переиграла сборную Греции, победив два раза по 1:0.

    Последний раз эти сборные в этой вековой категории играли между собой в 2018 году. И в том поединке датчане разгромили австрийцев — 5:0.

    Прогноз на Дания U21 — Австрия U21

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Дании. На ее победу предлагают — 2.65.

    На победу сборной Австрии дают — 2.70, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем, что Австрия, имеющая уже три очка в своем активе, не проиграет в этой встрече и продолжит борьбу за попадание в полуфинал турнира. 0

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    Дания U21 — Австрия U21. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 20 июня 2019 года. Прогноз на Дания U21 — Австрия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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