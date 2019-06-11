Белоруссия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

Во вторник, 11 июня, сборная Белоруссии примет команду Северной Ирландии в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы C, которая пройдет на «Борисов-Арене», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Белоруссия — Северная Ирландия.

Белоруссия

Сборная Белоруссии крайне неудачно начала отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

В трех сыгранных матчах подопечные Игоря Криушенко потерпели поражения от Нидерландов (0:4), Северной Ирландии (1:2) и Германии (0:2).

С такими результатами будет сложно отобраться на Евро-2020, но не забываем, что у белорусов в любом случае есть шанс попасть на континентальное первенство через Лигу наций.

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У сборной Белоруссии после травмы восстанавливается вратарь БАТЭ Денис Щербицкий, который точно не сыграет в ближайшем матче.

Северная Ирландия

А вот у сборной Северной Ирландии пока все складывается как нельзя лучше, ведь она возглавляет группу C.

В своих матчах «зелено-белая армия» дважды обыграла Эстонию (2:0 и 2:1), а также нанесла поражение Белоруссии (2:1).

Провалив выступление в Лиге наций, подопечные Майкла О'Нила способны попасть на Евро-2020 через основной отбор.

В лазарете сборной Северной Ирландии находятся Кэмерон Макгиан и Уилл Григг.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Белоруссии — 2.85, победа сборной Северной Ирландии — 2.85, ничья — 3.10.

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Хозяева практически провалили отбор, поэтому в Борисове будут сражаться разве что за свой престиж. В то же время гости, если наберут очередные три очка, станут серьезными конкурентами Германии и Нидерландам в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

Делая прогноз, будем отталкиваться от первой встречи этих команд, которая состоялась в марте в Белфасте. Тогда «зелено-белая армия» владела инициативой и выиграла, но победный мяч забила лишь за две минуты до конца основного времени.

На своем поле белорусы способны сыграть мощнее, но в их победу мы никак не верим. Наш прогноз — «Северная Ирландия не проиграет и тотал меньше 3,5» за 1.74.

Также интересной нам кажется ставка «оба тайма меньше 1,5 гола», которая принимается с коэффициентом 1.85. 0