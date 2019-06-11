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    Удержит ли Северная Ирландия первое место в группе C?

    Белоруссия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Белоруссии Прогнозы на сборную Северной Ирландии
    Прогноз на Белоруссия — Северная Ирландия
    Джош Мадженнис
    Во вторник, 11 июня, сборная Белоруссии примет команду Северной Ирландии в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы C, которая пройдет на «Борисов-Арене», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Белоруссия — Северная Ирландия.

    Белоруссия

    Сборная Белоруссии крайне неудачно начала отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

    В трех сыгранных матчах подопечные Игоря Криушенко потерпели поражения от Нидерландов (0:4), Северной Ирландии (1:2) и Германии (0:2).

    С такими результатами будет сложно отобраться на Евро-2020, но не забываем, что у белорусов в любом случае есть шанс попасть на континентальное первенство через Лигу наций.

    Все прогнозы на Евро-2020

    У сборной Белоруссии после травмы восстанавливается вратарь БАТЭ Денис Щербицкий, который точно не сыграет в ближайшем матче.

    Северная Ирландия

    А вот у сборной Северной Ирландии пока все складывается как нельзя лучше, ведь она возглавляет группу C.

    В своих матчах «зелено-белая армия» дважды обыграла Эстонию (2:0 и 2:1), а также нанесла поражение Белоруссии (2:1).

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    • Провалив выступление в Лиге наций, подопечные Майкла О'Нила способны попасть на Евро-2020 через основной отбор.

    В лазарете сборной Северной Ирландии находятся Кэмерон Макгиан и Уилл Григг.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Белоруссии — 2.85, победа сборной Северной Ирландии — 2.85, ничья — 3.10.

    Все прогнозы на футбол

    Хозяева практически провалили отбор, поэтому в Борисове будут сражаться разве что за свой престиж. В то же время гости, если наберут очередные три очка, станут серьезными конкурентами Германии и Нидерландам в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

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    Делая прогноз, будем отталкиваться от первой встречи этих команд, которая состоялась в марте в Белфасте. Тогда «зелено-белая армия» владела инициативой и выиграла, но победный мяч забила лишь за две минуты до конца основного времени.

    На своем поле белорусы способны сыграть мощнее, но в их победу мы никак не верим. Наш прогноз — «Северная Ирландия не проиграет и тотал меньше 3,5» за 1.74.

    Также интересной нам кажется ставка «оба тайма меньше 1,5 гола», которая принимается с коэффициентом 1.85. 0

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    Белоруссия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Белоруссия — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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