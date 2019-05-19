«Эйбар» — «Барселона». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч 38 тура чемпионата Испании 19 мая 2019 года

В 38 туре чемпионата Испании «Эйбар» примет «Барселону». Это противостояние будет проходить в воскресенье, 19 мая, на арене «Мунисипаль де Ипуруа». Начало в 17:15 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Барселона».

«Эйбар»

«Эйбар» начал весну с домашней победы над «Сельтой» (1:0), вырванной на последних минутах, после чего выдал четырехматчевую безвыигрышную серию.

На выезде «Оружейники» сыграли вничью с «Алавесом» (1:1). После чего не только упустили победу над «Вальядолидом», а проиграли выигранный, казалось бы матч, пропустив дважды на последних минутах — 1:2.

Затем коллектив сыграл вничью с «Леванте» (2:2) и победили «Райо Вальекано» (2:1), однако вслед за этим случилась безвыигрышная серия в четыре поединка.

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Затем баски победили в двух встречах кряду с одинаковым счетом 1:0 «Валенсию» и «Бетис», тем не менее, проиграли в предыдущем — от «Вильярреала» (0:1).

«Барселона»

В конце апреля каталонцы выдали трехматчевую победную серию в Примере, которая принесла им очередной чемпионский титул.

Месси и компания обыграли дома «Реал Сосьедад» (2:1), справились на выезде с «Алавесом» (2:0) и на своем поле победили «Леванте» (1:0). Это позволило им быть недосягаемыми для конкурентов.

Отпраздновав чемпионство, игроки «Барселоны» разгромили на своем поле «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0. Тем не менее, они были разгромлены в ответном поединке и вылетели из Лиги чемпионов.

Между этими поединками команда проиграла на выезде «Сельте» (0:1), а после них победила дома «Хетафе» 2:0.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,70, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет оба тайма за 6,00. 0