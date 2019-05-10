«Локомотив» — «Рубин». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 10 мая 2019 года

10 мая в 19:00 московский «Локомотив» дома примет казанский «Рубин» в матче 28 тура РПЛ. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин».

«Локомотив»

Апрель команда Юрия Семина начала с того, что на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в Кубке России.

Затем «Локо» на своем поле поделил очки с «Зенитом» (1:1), одержал победу над «Ахматом» (3:1) в Грозном.

Все прогнозы на РПЛ

Домашний матч с ЦСКА завершился вничью 1:1, после чего «Локо» обыграл «Ростов» (2:1) в гостях и «Енисей» (2:1) дома.

В последнем матче железнодорожники в Туле проиграли «Арсеналу» (0:2) и с 49 очками разместился на 2-м месте в таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на 2 очка, а ЦСКА на 4 очка.

Разница мячей 38-26, Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан забили по 8 голов, еще 5 мячей у Федора Смолова.

Матч могут пропустить Дмитрий Тарасов и Джефферсон Фарфан.

«Рубин»

Апрель подопечные Курбана Бердыева начали поделив очки с тульским «Арсеналом» (0:0) дома. Затем казанцы уступили на выезде сначала «Крыльям Советов» (0:1), а затем и «Уралу» (1:2).

Домашний матч с «Уфой» (1:1) закончился вничью. С тем же счетом 1:1 завершился и выездной матч с московским «Спартаком».

В последнем матче «Рубин» на своем поле одолел «Енисей» (2:0), прервав девятиматчевую серию без побед из пяти поражений и четырех ничьих.

Календарь и таблица РПЛ

После 27 туров «Рубин» с 35 очками расположился на 10-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 24-25, 6 голов на счету Егора Сорокина, еще 4 гола забил Дмитрий Полоз.

В этом сезоне команды встречались в 1/4 финала Кубка России — «Рубин» проиграл оба матча со счетом 0:1.

В матче первого круга казанцы дома сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Рубин» проиграл в Москве 0:1, а дома сыграл 1:1.

В лазарете команды Владимир Гранат.

Прогноз

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 3,65, а на успех «Рубина» — 7,00.

Из последних пяти матчей в Москве казанцы проиграли 4, победив один раз. Прогнозируем, что команда Юрия Семина одержит домашнюю победу.

В противостоянии команд редко бывает забито больше одного-двух мячей. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,45. 0