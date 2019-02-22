«Милан» — «Эмполи». Прогноз на матч 25 тура Серии А 22 февраля 2019 года

В 25 туре чемпионата Италии состоится поединок между «Миланом» и «Эмполи». Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро». Начало матча в 22:30 по мск. Прогноз на «Милан» — «Эмполи».

«Милан»

«Милан» идет четвертым в Серии А с 39 баллами. Вторую половину сезона «россонери» начали неплохо, ведь стали меньше проигрывать и чаще набирать очки.

Если не считать Суперкубок Италии, в последний раз подопечные Рино Гаттузо проигрывали дома «Фиорентине», а было это в конце декабря. На данный момент в чемпионате «красно-черные» не знают вкуса поражений семь поединков кряду.

В этих матчах было четыре победы — над СПАЛом, «Кальяри», «Дженоа» и «Аталантой». Кроме того, в 2019 году коллектив побеждал в кубке страны «Сампдорию» и «Наполи».

«Эмполи»

«Эмполи» пребывает на 17-м месте в турнирной таблице. Команда имеет 21 балл в своем активе, опережая зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, на три пункта.

До предыдущего поединка тосканцы не знали успеха в восьми встречах кряду во всех турнирах. Тем самым подопечные Джузеппе Якини полтора месяца не знали побед в 2019 году.

Единственными соперниками, с которыми удалось взять хоть какие-то очки, были «Кальяри» (2:2) и «Кьево» (2:2). Но в прошлом туре клуб сумел разгромить середняка «Сассуоло» (3:0), что и позволяет занимать безопасную позицию в таблице.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 гола за 3,40. 0