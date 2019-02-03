«Рома» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 февраля 2019 года

В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Милан». Встреча, которая пройдет на «Стадио Олимпико», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Милан».

«Рома»

Еще недавно у «Ромы» была хорошая серия — четыре победы кряду (две в прошлом году и две — уже в этом). Тогда подопечные Эусебио Ди Франческо одержали три виктории в Серии А и одну — в Кубке Италии.

В чемпионате были обыграны «Сассуоло» (3:1), «Парма» (2:0) и «Торино» (3:2). А на четвертьфинальной стадии Кубка Италии римляне дома разгромили клуб «Виртус Энтелал» — 4:0.

Но после этого в двух поединках «Волки» не сумели выиграть, хотя в предыдущем туре на выезде против «Аталанты» (3:3) вели со счетом 3:0, но упустили победу. А посреди недели коллектив и вовсе потерпел унижение в четвертьфинале кубка против «Фиорентины», проиграв 1:7.

«Милан»

«Милан» провел в новом году пять официальных матчей, в которых одержал три победы. В Кубке Италии «россонери» одолели «Сампдорию» (2:0), затем в Саудовской Аравии провели матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» и проиграли 0:1.

Что касается Серии А, то перед наступлением 2019 года коллектив прервал свою серию без побед. 29 декабря подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли впервые за пять матчей, одолев СПАЛ (2:1).

Календарь и таблица Серии А

По итогам 19-го тура удалось победить «Дженоа» (2:0) и вернуться на четвертое место, на которой «Милан» находится до сих пор, опережая «Рому» на один балл. Ничья 0:0 с «Наполи» в прошлом туре не помешала красно-черным остаться в зоне Лиги чемпионов, а после этого команда победила тот же «Наполи» (2:0) в четвертьфинале кубка.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей и ничья оценивается в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0