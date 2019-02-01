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    «Лилль» с надеждой на реванш

    «Лилль» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Франции 1 февраля 2019 года

    Футбол Франции Лига 1 Лилль Ницца
    Прогноз на «Лилль» — «Ницца»
    Адама Сумаоро
    В рамках 23-го тура чемпионата Франции «Лилль» будет принимать «Ниццу». Матч пройдет 1 февраля на стадионе «Пьер Моруа». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Лилль» — «Ницца».
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    «Лилль»

    «Лилль» к матчу 23-го тура Лиги 1 подошел с серией из пяти побед подряд, которая началась уже в этом году. Подопечные Кристофа Гальтье в 2019-м трижды выиграли в чемпионате, а также прошли два раунда в Кубке Франции.

    В национальном первенстве «Лилль» выиграл у «Кана» (3:1), «Амьена» (2:1) и «Марселя» (2:1). В Кубке на пути к выходу в 1/8 финала были обыграны «Сошо» (1:0) и «Сете 34» (1:0).

    В чемпионате Франции в текущем сезоне «Лилль» выступает весьма успешно. На данный момент команда располагается втором месте, уступая только заведомому чемпиону ПСЖ. В 22 матчах «Лилль» набрал 43 очка и уверенно рвется в Лигу чемпионов, на 3 очка опережая «Лион» и на 7 — «Сент-Этьен», у которого, правда, есть матч в запасе.

    По забитым голам (36) «Лилль» делит второе место с «Лионом», а по пропущенным (22) — четвертый в лиге.

    На своем поле в Лиге 1 в текущем сезоне «Лилль» выступает весьма уверенно: 7 побед, 3 ничьи и 1 поражение (от «Тулузы»).

    «Ницца»

    «Ницца» после 22-го тура набрала 34 очка и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.

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    Интересно, что несмотря на довольно высокое место, у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 18-19. Причем меньше «Ниццы» забил только аутсайдер турнира «Генгам». В то же время и пропустили меньше лишь две команды. Это ПСЖ и «Монпелье».

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    В новом году «Ницца» сперва вылетела из Кубка Франции, разгромно проиграв «Тулузе» — 1:4. Далее были две победы и две ничьи в Лиге 1. Подопечные Патрика Виейра минимально одолели «Бордо» (1:0), с одинаковым счетом завершили матчи против «Монако» и «Реймса» (1:1), а в своем предыдущем матче обыграли «Ним» — 2:0.

    «Ницца» довольно неплохо играет на выезде. В чемпионате Франции в этом сезоне у команды четыре гостевые победы, пять ничьих и два поражения.

    Прогноз

    На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат — 3,45, а на успех «Ниццы» — 4,80.

    В матче первого круга «Ницца» дома обыграла «Лилль» со счетом 2:0. Теперь же «Лилль», который набрал отличную форму, должен брать реванш. Правда, и «Ницца» не проигрывала уже в четырех поединках подряд.

    Наш прогноз на матч — победа «Лилля» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,80.

    Также можно поставить на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,64. 0

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    Прогноз на «Лилль» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках 23-го тура чемпионата Франции «Лилль» будет принимать «Ниццу». Матч пройдет 1 февраля на стадионе «Пьер Моруа». Начало — в 22:45 мск.
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