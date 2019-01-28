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    Окажется ли «Зенит» главным неудачником «Кубка Матч Премьер»?

    «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 28 января 2019 года

    Кубок Матч Премьер Футбол России Ростов Зенит
    Прогноз на «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов» — «Зенит»
    В понедельник, 28 января, в рамках 3-го тура коммерческого турнира «Кубок Матч Премьер» питерский «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск. Прогноз на «Ростов» — «Зенит».
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    «Ростов»

    Ростовчане, бодро начавшие чемпионат, к зимнему перерыву откровенно выдохлись, отчего концовка первой части сезона вышла скомканной.

    Валерий Карпин потерял ряд ключевых игроков центра поля. Тимофей Калачев еще в ноябре получил травму, перенес операцию и восстанавливается. Аяз Гулиев вернулся в «Спартак», а Артур Юсупов — в «Динамо».

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    • Ростовский клуб также больше не рассчитывает на Жана Майера и Матия Бобена. Словенцев не было на первом сборе.

    Потери призваны возместить новички: 20-летний полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов и 19-летний хавбек «Анжи» Данил Глебов.

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    Также с командой на сборах находится защитник «Зенита» Иван Новосельцев. Последними и самыми опытными приобретениями стали Роман Еременко и Ивелин Попов.

    «Ростов» провел два контрольных матча: 11 января сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» — 1:0.

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  • 22/01/2019

    • В стартовой встрече «Кубка Матч Премьер» ростовчане уступили «Спартаку» (1:2). Причем, буквально за пару минут до того, как пропустить в компенсированное время, они не реализовали пенальти. В этом матче из-за травмы донской клуб потерял защитника Мацея Вилюша.

    Во втором матче турнира «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в основное время 1:1, обменявшись голами в начале второго тайма. Но в серии послематчевых пенальти ростовчане проиграли со счетом 3:4.

    «Зенит»

    Питерский клуб ушел в отпуск в роли лидера таблицы РПЛ. На зимние сборы «Зенит» отправился без сидящего в СИЗО нападающего Александра Кокорина и получившего травму голкипера Юрия Лодыгина.

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    Полузащитник Кристиан Нобоа восстанавливается и полетел с командой в Катар, но еще не вернулся в общую группу. Зато Юрий Жирков полностью восстановился и уже вышел на поле.

    Разговоры о том, что Леандро Паредес покинет команду и перейдет в ПСЖ звучат все громче. Аргентинец не попадал в заявку на матчах «Кубка Матч Премьер» .

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  • 23/01/2019

    • Состав «Зенита» на сборах усилили лишь игроки молодежной команды и вернувшийся из аренды в «Аталанте» Эмилиано Ригони.

    Матч с «Локомотивом» стал для «Зенита» первым после серии из трех поражений, которой питерцы закрыли первую часть сезона.

    Календарь и таблица РПЛ

    Стартовали на «Кубке Матч Премьер» питерцы также с поражения — «Локо» еще до перерыва забил дважды, а во второй тайме довел счет до крупного.

    «Зенит» отквитал один мяч в концовке, но в целом выглядел так и не вернувшимся из отпуска, что подчеркнула ошибка голкипера Лунева в эпизоде с первым мячом и ошибка защитника Маркизио в эпизоде со вторым.

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    • Матч со «Спартаком» сложился еще хуже — питерцы пропустили три мяча и снова ошибались в простых ситуациях — 0:3.

    В первом круге чемпионата России «Зенит» на выезде победил ростовчан со счетом 2:0, зато в матче Кубка России был на своем поле бит со счетом 1:3.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу сине-бело-голубых в основное время дается коэффициент 2,0, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Ростова» — 3,90.

    Победу «Зенита» в матче оценивают с коэффициентом 1,55, за а успех «Ростова» дают 2,50.

    Ростовчане в обоих матчах показали готовность биться до самого конца, прогнозируем, что в матче с «Зенитом» они как минимум не проиграют в основное время.

    Питерцы пропускают много и охотно, а с забитыми мячами у них пока проблемы. «Ростов» с другой стороны — тоже не самая забивная команда на этом турнире, но с надежной обороной. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «обе забьют» за 1,75 0

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    Прогноз на «Ростов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В понедельник, 28 января, в рамках 3-го тура коммерческого турнира «Кубок Матч Премьер» питерский «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск.
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