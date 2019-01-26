«Локомотив» не хочет отдавать турнир в Катаре

Московский «Локомотив» в матче второго тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» победил «Ростов» — 1:1 (4:3 по пенальти).

Роман Еременко дебютировал за «Ростов» и забил

«"Локомотив" второй матч подряд начинает в составом, который можно считать основным на сезон. На этот раз еще более основным, поскольку вместо Жемалетдинова и Лысова в старт попали Фарфан и Рыбусь. У "Ростова" состав был скорее смешанным, Карпин выпускал тех, кто лучше готов. Но в первом тайме, несмотря на все это, по моментам ситуация была одинакова для обеих команд — этих моментов не было.

Все самое интересное началось после перерыва, когда у "Локомотива" вышла молодежь, а Карпин бросил на поле Романа Еременко. К моменту выхода финна команды уже успели забить по голу. Классный мяч "Локомотива" сделали Лысов и Баринов.

Еременко после своего выхода в основном работал на оборону. На тренировках его класс был очевиден: мало кто еще в "Ростове" делал аналогичные передачи. Но в режиме сопротивления, пусть и контрольного матча, полузащитнику пока явно непросто. При этом пока видно, что у Еременко есть большая свобода действий: он играет практически по всей ширине поля.

Формат катарского турнира не подразумевает ничью, поэтому команды пошли бить пенальти. Антон Коченков взял в итоге два удара и принес "Локомотиву" два очка. Еременко, кстати, свою попытку исполнил идеально», — передал перипетии матча обозреватель «Чемпионата» Павел Пучков.

Скука, похожая на чемпионат России

«Роман Еременко дебютировал за "Ростов". Новичок провел на поле полчаса и оставил приятное впечатление. Техника и видение поля никуда не делись, но тонуса пока не достаточно. Молодежь "Локо" выглядела наиболее раскрепощенной. Оно и понятно, вряд ли этим ребятам удастся провести много времени в весенней части чемпионата. У "Ростова" системность выпирала даже когда на поле находились дублеры.

Скука вынуждала комментаторов развлекать себя и публику. Константин Генич отправился на поиски спикеров прямо во время матча. В итоге он в шутливой форме взял интервью у братьев Миранчуков, Тимофея Калачева и Александра Гацкана, а также Владислава Игнатьева. В итоге скучно стало даже судье и он свистнул раньше, чем прошло дополнительное время. А потом — серия пенальти.

За победу в серии послематчевых 11-метровых начисляли два очка. Абаев поймал удар Эдера, а Коченков вытащил выстрел Кьяртанссона. Следующие четыре удара каждой из "Локомотив" реализовал, а вот Хаджикадунич пятый удар "Ростова" не забил. Коченков взял второй пенальти в серии и подарил своей команде два очка», — резюмировал автор «Советского Спорта» Константин Кринский.

Потрясающий гол Баринова и спасения Коченкова

«Левый защитник, которого когда-либо тренировал Карпин (Валерий Георгиевич сказал так сам о Дмитрии Скопинцеве), показал, как не надо действовать в обороне. После навеса Михаила Лысова он считал ворон в своей штрафной, позволив Дмитрию Баринову забить боковыми ножницами! Потрясающий гол, заставивший ахнуть даже Юрия Палыча!

Не успели "железнодорожники" толком порадоваться, как Скопинцев показал, почему находится в шорт-листе "Зенита". Защитник, славящийся своими подключениями в атаку, сделал точную скидку головой на Видара Кьяртанссона — 1:1.

Моменты у обеих команд еще были, но пожалуй самым опасным из них стал выход Александра Трошечкина один на один с Антоном Коченковым. В игре со "Спартаком" полузащитник получил в голову коленом от своего одноклубника Арсения Логашова, из-за чего был вынужден пропустить даже одну из тренировок. Могло быть триумфальное, победоносное для команды возвращение, но дуэль оказалась проиграна киперу москвичей», — восхитился потрясающим голом Баринова автор «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Баринов шокировал Карпина

«Матч получился таким, каким его анонсировал Карпин — тренировочный матч, даже не товарищеский и не контрольный — тренировка при болельщиках и телевидении. Артем Щадин в перерыве тоже точно описал зрелище: Идет зарубка — борьбы было и правда много, в отличие от скоростей.

Щадин создал первый острый момент, пробив с радиуса штрафной после передачи Шомуродова. Потом Элдор бил сам — после четырех матчей на другом турнире, в ОАЭ, узбек в отличной форме.

Первый тайм клонил в сон, но в самом дебюте второго всех разбудил Дмитрий Баринов. После навеса Лысова Баринов исполнил потрясающую бисиклету. Юрий Семин после игры поинтересовался у комментаторов, полагается ли приз за лучший гол турнира — главный претендент теперь очевиден», — говорится в материале Sport24.

«Локомотив» в серии пенальти берёт верх над «Ростовом»

«Первый тайм в исполнении команд вышел довольно бледным. Соперники выдали резвое начало, и Гилерме уже на 3-й минуте спас свою команду после удара Артёма Щадина. Но затем встреча успокоилась, и опасными моментами команды зрителей не радовали. В перерыве Юрий Сёмин, в отличие от Валерия Карпина, полностью сменил состав, и молодёжи Локомотива и двух минут не потребовалось, чтобы открыть счёт — после подачи Михаила Лысова шикарным ударом боковыми ножницами Дмитрий Баринов вогнал мяч в сетку.

Затем железнодорожники отдали инициативу, и Видар Кьяртанссон очень скоро восстановил равновесие. Игра пошла на встречных курсах, однако в обороне команды стали действовать надёжнее. И лишь в самой концовке встречи создали ещё по моменту, но голкиперы Антон Коченков и Илья Абаев отметились блестящими спасениями. И тут же они снова оказались в центре внимания, так как встреча докатилась до серии пенальти.

И Коченков, отразив первый и последний удары дончан с точки, принёс победу Локомотиву. Уже вторую на турнире. Правда, железнодорожники догнать Спартак в таблице не смогли, так как положили в свою очковую копилку два балла, а не три. В заключительном поединке между красно-белыми и Локомотивом определится победитель турнира», — передал ход поединка обозреватель ФНК Глеб Калинин. 0