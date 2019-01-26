0:3 от «Спартака»: «Зенит» не хочет играть или не может?

Московский «Спартак» оказался сильнее петербургского «Зенита» (3:0) во 2-м туре «Кубка Матч Премьер», который проходит в Катаре. Мячами в первом тайме отметились Георгий Мелкадзе и Денис Глушаков, а во второй половине забил бразилец Луис Адриано. Коллектив Олега Кононова одержал вторую победу кряду в Катаре, подопечные Сергея Семака уступили во второй встрече подряд.

«Зенит» стартовал бодро

Редакция Sport24 удивляется результату матча, вспоминая бодрое начало встречи в исполнении питерского клуба.

«Содержание игры же вышло немного странным. Просто потому что "Зенит" пока явно не готов показывать футбол необходимого уровня. Необходимого для равной игры с конкурентами по РПЛ. Что "Локомотив" слишком легко проходил оборону питерцев, что "Спартак" сегодня. И это притом, что состав Семак выставил вполне себе серьезный.

Вообще стартовал-то Питер годно. Смольников качественно занялся своим флангом и включил режим постоянной открытости. Для передач Маркизио и Ко. Хотя кроссы у Игоря получались не всегда. Один раз россиянин навесил так паршиво, что сам это осознал — и вспомнил про собаку женского пола.

Но при втором кроссе уже на себя ругаться не стоило. Смольников ввинтил мяч в ногу Дзюбе. Но Артем, кажется, вложил всю агрессию к "Спартаку" в удар. И залупил выше. Еще в нескольких эпизодах Дзюбиньо своим взглядом говорил больше, чем тысячей слов. Обошлось без Рафаэлло — но суть в том, что перманентные кроссы почти не доходили до Дзюбы».

Новый капитан «привозит» гол

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков критикует игру «Зенита» и его голкипера Михаила Кержакова.

«Матч "Зенита" со "Спартаком" — на любом уровне событие. Даже на сборах. Поэтому тренеры выставили боевые составы. Во всяком случае, у "Зенита" появились Игорь Смольников, Юрий Жирков, Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Артем Дзюба. И… неожиданный капитан — Михаил Кержаков. Единственный воспитанник питерского футбола, если не считать молодых игроков, приглашенных в Катар.

С ним были связаны главные события, случившиеся в первом тайме. Начнем с того, что Кержаков очень неуверенно начал матч. Едва не пропустил так же, как это сделал Андрей Лунев в предыдущей игре с "Локомотивом". После удара Софьяна Ханни не зафиксировал мяч и поймал его только со второй попытки, попятившись к своим воротам. Были неудачные выходы Михаила на верховые мячи. Апофеозом стал эпизод на 29-й минуте, когда капитан "Зенита" неудачно начал атаку от своих ворот, Аяз Гулиев отнял мяч у Клаудио Маркизио, и Глушаков добил его в сетку, забив свой второй гол на турнире (первый был с "Ростовом"). Счет стал 2:0 в пользу "Спартака".

Ровно за минуту до этого красно-белые открыли счет после вертикальной "стенки", которую разыграли Ханни и Георгий Мелкадзе. Тут надо отметить не только великолепные действия спартаковцев, но и бездарную игру защитников "Зенита": сразу двое из них — Смольников и Жирков — задержались на краях, не дав Мелкадзе оказаться в офсайде. Так сине-бело-голубые пропустили два гола за две минуты, как и в матче с "Локомотивом", дав понять, что играть серьезные матчи они сейчас не готовы».

Без Паредеса «Зениту» будет тяжело

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак винит в неудачной игре «Зенита» отсутствие аргентинского плеймейкера, который вот-вот уедет в ПСЖ.

«У питерцев могло удивить отсутствие в основе Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса, но в случае с аргентинцем практически все понятно. Он вот-вот уедет в Париж, и Семаку надо наигрывать новый центр полузащиты. На сей раз он выбрал Эрнани, Клаудио Маркизио и Далера Кузяева. Им противостояли вернувшийся блудный спартаковский сын Аяз Гулиев и капитан Денис Глушаков.

В первом тайме красно-белые вчистую переиграли оппонентов. Глушаков был не так заметен, как его более молодой партнер, зато отличился забитым мячом. Гулиев был невероятно подвижен, много участвовал в комбинациях, нанес приличный дальний удар в створ, совершил за тайм два перехвата на чужой половине поля (один из которых завершился голом Глушакова), но все же и он не безгрешен, и в официальных матчах это может аукнуться. В одном эпизоде он обрезался на своей половине поля, в другом — позволил Артему Дзюбе поддержать атаку вторым темпом и пробить из пределов штрафной.

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Пока без аргентинского полузащитника средняя линия питерского клуба проваливает второй матч. Еще первый тайм против "Локомотива" заставил задуматься о том, через кого подопечные Семака будут начинать атаки и двигать мяч, но и игра со "Спартаком" не дала ответа на этот вопрос. Возможно, с возвращением Кристиана Нобоа питерцы получат необходимого им плеймейкера».

Заслуженный разгром

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что «Зенит» крупно поиграл по делу — «Спартак» действительно был намного лучше.

«У "Зенита" совершенно не клеилась оборона, а Маркизио уже не первый раз показал, что он — не прямая замена Паредесу. Итальянец регулярно терял позицию и медленно развивал атаки. Центр обороны Маркизио не подстраховывал — без Ивановича Маммана и Нету не могли четко организовать защиту, и все эти проблемы в комплексе образовывали дыры в центре защиты. В них и врывался "Спартак".

Во втором тайме "Зенит" стал играть чуть четче. Но все равно невпопад. Вышедший на замену Лунев вернул уверенность в своих силах, отбил несколько сложных мячей, но оборону это все равно не оправдывало. В итоге, матч закончился разгромом — Луиз Адриану выбежал один на один и установил окончательный счет.

Обычно такие поражения оправдывают разным уровнем подготовки команд на сборах, и "Спартак" действительно чуть раньше вернулся из отпуска. Но разница была слишком велика».​

Стиль Кононова

Корреспондент Rusfootball.info Антон Мозговой уже видит в игре красно-белых авторский стиль.

«Конечно, пока ещё рано делать выводы о том, как меняется "Спартак" при Олеге Кононове. Тем более не стоит делать выводы по товарищеским матчам. Но некоторые преображения уже заметны. "Спартак" стал стремиться к более комбинационной игре. Понятно, что ещё получается далеко не всё, но некоторые поводы для оптимизма уже есть.

Важно и то, что "спартаковцы" гораздо лучше настроились на эту игру. Если футболисты "Зенита" отнеслись к матчу, как к очередной тренировке, то "Спартак" был явно заряжен на борьбу. Второй забитый гол стал следствием именно нацеленности москвичей, которая привела к отбору мяча и мощному выстрелу Глушакова.

Пока что едва ли не главными действующими лицами в "Спартаке" являются Мелкадзе и Умяров. Видно, что оба очень хотят понравиться новому главному тренеру и хватаются за свой шанс, чтобы остаться в главной команде. За такой настрой стоит сказать спасибо Кононову, который нашёл игроков с запредельной мотивацией.

Вообще, Мелкадзе в Катаре выглядит пока просто здорово. Понятно, что полноценно заменить Луиса Адриано или Зе Луиша ему вряд ли удастся, но, учитывая травматичность обоих, Мелкадзе могут предоставить шанс. По Умярову пока сделать выводы чуть сложнее, но для этого будут ещё матчи».

Семаку пора задуматься

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров считает, что наставнику питерского «Зенита» пора начать волноваться о состоянии своего коллектива.

«А что же "Зенит"? В первом тайме он смог создать лишь один настоящий момент, да и тот на счету Дзюбы, вбежавшего во вратарскую на дриблинге. После перерыва расклад сил почти не изменился.

"Спартак" крайне остро, а главное системно и понятно атаковал уже с Ташаевым, Педро Рошей и Игнатовым, должен был забивать ещё два-три раза, но сделал это лишь однажды. А "Зенит" сбивался на сумбурные возможности и смотрелся серенько. Возможно, у сине-бело-голубых действительно пока не бегут ноги. Всё-таки зимнюю работу они начали на пять дней позже красно-белых.

Однако для Семака всё-таки это было больше, чем товарищеская игра. Его "Зенит" и так еле двигался поздней осенью, показывал чудовищный футбол и разбазарил большое преимущество над конкурентами. Сейчас же команда, похоже, теряет главного лидера, а нового взамен она не получила. И футбол её остаётся таким же, каким и был.

Но будем считать, что пока она "под нагрузками". А когда выйдет из-под них, всех порвёт».

Радость для Федуна

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что у владельца «Спартака» есть причины для оптимизма и в ближайшем и в отдаленном будущем.

«Главная ценность этой победы даже не в счете (это все-таки тренировочный турнир), а в том, что "Спартак" был одинаково хорош в каждом из таймов. В первом, когда атаками руководили опытные Глушаков и Ханни, а выжигал Гулиев. И во втором — с Умяровым, Зобниным и умницей Игнатовым.

Матч показал справедливость еще одного посыла Федуна — что команда укомплектована. В центре поля у Кононова отличный выбор. Есть разные исполнители, которые, кажется, понимают суть общей идеи и готовы каждый в силу своих способностей следовать новой философии.

Конечно, дело еще и в том, что "Зенит" совсем недавно вышел из отпуска. "Спартак" работает дольше почти на неделю, и об этом сразу после финального свистка тоже сказал Федун. Как бы призывая не переоценивать ни этот результат, ни футбол Кононова, эффективность которого покажет чемпионат.

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Но произнося эти слова, Федун светился. Таким радостным я его увидел впервые после чемпионства и победы в Суперкубке России.

У него прекрасный повод, чтобы порадоваться прямо сейчас. У него многообещающая команда на ближайшее будущее. У него громадные планы на будущее далекое».

«Зениту» не нужен новый турнир

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что питерский клуб зря принимает участие в новом предсезонном турнире.

«Позитив. Будем откровенны, его совсем немного. Эпизодически вспыхивали фланговые атаки, с их помощью "Зенит" в основном и подбирался к воротам "Спартака", справа был активен Смольников, посильную лепту слева вносили Шатов и Жирков, во втором тайме вышел Мак, а вот Ригони на этот был почти незаметен. К плюсам отнесу игру молодого полузащитника Леона Мусаева. Странно это говорить, но с выходом 20-летнего парня вместо многократного чемпиона Италии Клаудио Маркизио "Зенит" стал меньше бояться спартаковского прессинга и стал выглядеть более упорядоченно.

Негатив. Перед игрой с обеих сторон велись разговоры о том, что между "Зенитом" и "Спартаком" не бывает товарищеских встреч, но "сине-бело-голубые" не продемонстрировали должного настроя. Два гола они пропустили после грубых потерь мяча в непосредственной близости от своих ворот, а счет был открыт после вполне читаемого паса, который оставил в дураках всю защиту. "Зенит" не мог играть или не хотел? Первое может быть связано с большими нагрузками в тренировочном процессе, закладкой функциональной готовности, второе — уже вопрос эмоций, без которых нет смысла принимать участие даже в товарищеских играх.

Но при любом раскладе напрашивается простой вывод: "Зениту" эти матчи и этот турнир не нужен, это кость в горле, которая мешает подготовке. Потому что нет смысла подставляться под принципиальных соперников, находясь под жесткими нагрузками — к чему эти удары по самолюбию футболистов? Не думаю, что такие поражения добавляют настроения команде. А если игроки могут играть лучше, но намеренно себя берегут, то от товарняка, проведенного в полноги просто нет профита в подготовительном плане. Плохие навыки и привычка проигрывать тоже тренируются, как ни странно.

"Зениту" на данном этапе было бы полезнее играть между тренировками против слабых команд или, если уж принимать участие в Кубке Матч Премьер, то подходить к играм хотя бы собранными и нацеленными на результат. В матчах против "Локомотива" и "Спартака" команда Сергея Семака не продемонстрировала самого элементарного — настроя и упорности. Да, это была тренировка, но "сине-бело-голубые" провели эту тренировку спустя рукава, не выкладывались и заслужили дополнительное занятие» 0