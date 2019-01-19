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    «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 19 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Челси
    Прогноз на «Арсенал» — «Челси»
    Унаи Эмери
    В субботу, 19 января, «Арсенал» на своем поле примет «Челси» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».
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    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.

    В 22 сыгранных турах «канониры» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    В 2019 году в рамках АПЛ подопечные Унаи Эмери разгромили «Фулхэм» (4:1) и проиграли «Вест Хэму» (0:1). В Кубке Англии они одержали победу над «Блэкпулом» (3:0) и вышли в 1/16 финала.

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    «Челси»

    Лондонский «Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 47 баллами.

    На счету «синих» 14 побед, пять ничьих и всего три поражения в нынешнем сезоне национального первенства.

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    В этом году команда Маурицио Сарри сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0) и обыграла «Ньюкасл» (2:1).

    В Кубке Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0), а вот в Кубке лиги уступил «Тоттенхэму» (0:1).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Челси» — 2.38, победа «Арсенала» — 2.85, ничья — 3.60.

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    Действительно, последние результаты «канониров» говорят о том, что у них начался небольшой спад. И все же важно осознавать, что в домашних встречах они остаются крайне стабильны.

    Учитывая тот факт, что «Арсеналу» очень важна победа, которая позволит ему вернуться в гонку за место в Лиге чемпионов, предполагаем, что команда Унаи Эмери изберет атакующую тактику.

    У «синих» в атаке получается далеко не все, но вот провалами «канониров» в обороне они воспользоваться способны. Таким образом, наиболее интересной нам кажется ставка «тотал голов больше 2,5» за 1.75.

    Еще один вариант — «хозяева не проиграют и обе забьют» за 2.54. «Арсенал» в текущем сезоне на своем поле проиграл только «Манчестер Сити», да и то в начале сезона. Уверены, что поражения от прямого конкурента при поддержке родных трибун он не допустит. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В субботу, 19 января, «Арсенал» на своем поле примет «Челси» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 20:30 по московскому времени.
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