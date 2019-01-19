«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 19 января

В субботу, 19 января, «Арсенал» на своем поле примет «Челси» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.

В 22 сыгранных турах «канониры» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В 2019 году в рамках АПЛ подопечные Унаи Эмери разгромили «Фулхэм» (4:1) и проиграли «Вест Хэму» (0:1). В Кубке Англии они одержали победу над «Блэкпулом» (3:0) и вышли в 1/16 финала.

Среди травмированных у «Арсенала» значатся Генрих Мхитарян, Роб Холдинг и Дэнни Уэлбек.

«Челси»

Лондонский «Челси» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 47 баллами.

На счету «синих» 14 побед, пять ничьих и всего три поражения в нынешнем сезоне национального первенства.

В этом году команда Маурицио Сарри сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0) и обыграла «Ньюкасл» (2:1).

В Кубке Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0), а вот в Кубке лиги уступил «Тоттенхэму» (0:1).

После травм у «синих» восстанавливаются Альваро Мората, Рубен Лофтус-Чик и Марко ван Гинкел.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Челси» — 2.38, победа «Арсенала» — 2.85, ничья — 3.60.

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Действительно, последние результаты «канониров» говорят о том, что у них начался небольшой спад. И все же важно осознавать, что в домашних встречах они остаются крайне стабильны.

Учитывая тот факт, что «Арсеналу» очень важна победа, которая позволит ему вернуться в гонку за место в Лиге чемпионов, предполагаем, что команда Унаи Эмери изберет атакующую тактику.

У «синих» в атаке получается далеко не все, но вот провалами «канониров» в обороне они воспользоваться способны. Таким образом, наиболее интересной нам кажется ставка «тотал голов больше 2,5» за 1.75.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и обе забьют» за 2.54. «Арсенал» в текущем сезоне на своем поле проиграл только «Манчестер Сити», да и то в начале сезона. Уверены, что поражения от прямого конкурента при поддержке родных трибун он не допустит. 0