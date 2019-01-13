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    «Барселона» заставит забыть о кубковой осечке

    «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 13 января 2019 года

    Футбол Испании Примера Барселона Эйбар
    Прогноз на «Барселона» — «Эйбар»
    Лионель Месси
    В воскресенье, 13 января, «Барселона» будет принимать на своем поле «Эйбар» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Барселона» — «Эйбар».
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    «Барселона»

    10 января каталонцы довольно неожиданно на выезде уступили «Леванте» в Кубке Испании — 1:2. «Барса» провела матч без Лионеля Месси и Луиса Суареса, да и вообще тренерский штаб дал отдохнуть большинству лидеров. Гости владели территориальным преимуществом, но соперник за счет сыгранности и большему стремлению к победе добился своего.

    Перед этим каталонцы не проигрывали во всех турнирах 9 матчей, выиграв 7 из них. Декабрь они начали домашней победой над «Вильярреалом» (2:0) в Примере, после чего в рамках Кубка разгромили на своем поле «Культораль» (4:1).

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    В каталонском дерби на выезде «Барса» разгромила «Эспаньол» (4:0), после чего в рамках Лиги чемпионов упустила победу над лондонским «Тоттенхэмом» (1:1). Два последних матча перед новым годом каталонский клуб выиграл, разгромив на выезде «Леванте» (5:0) и дома победив «Сельту» (2:0). 2019 год начался с непростой выездной победы над «Хетафе» (2:1).

    В результате «Барселона» возглавляет таблицу с 40 очками, на 5 очков опережая «Атлетико». Разница мячей 50-20, лучший бомбардир с 16 голами — Лионель Месси.

    «Эйбар»

    Главным событием для команды в нынешнем сезоне стала сокрушительная домашняя победа над мадридским «Реалом» — 3:0. «Оружейники» подарили своим фанатам настоящий праздник.

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    • К сожалению, продолжить столь успешно подопечным Хосе Луиса Мендилибара не удалось. Весь декабрь вообще прошел под знаком ничьи. Мировые были зафиксированы во всех играх — против «Леванте» (4:4), «Валенсии» (1:1), «Бетиса» (1:1) и «Вильярреала» (0:0).

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    Лучшим бомбардиром команды является бразилец Шарлес, который отличился в воротах соперника шесть раз. Тем не менее, четыре из этих мячей он отправил в сетку с пенальти, а в целом атака «Эйбара» ничем особенным не примечательна на фоне других середняков Примеры.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в феврале прошлого года, когда каталонцы победили — 2:0. Перед этим в четырех матчах тоже побеждала «Барса», забивая минимум по четыре гола.

    Подопечные Эрнесто Вальверде сейчас слишком хороши, чтобы допускать две осечки подряд. На поле выйдут все сильнейшие, а «Эйбар» вряд ли сможет выстоять, хоть и будет ожесточенно отбиваться. Ставим на победу «Барсы» с индивидуальным тоталом меньше 4,5 гола за 1.72. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В воскресенье, 13 января, «Барселона» будет принимать на своем поле «Эйбар» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 20:30 мск.
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