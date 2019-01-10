«Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 10 января 2019 года

В четверг, 10 января, «Леванте» будет принимать на своем поле «Барселону» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча — в 23:30 мск. Прогноз на «Леванте» — «Барселона».

«Леванте»

Валенсийский клуб в начале декабря прервал четырехматчевую серию без побед, разгромив на своем поле «Атлетик» (3:0) в рамках Примеры, а затем в матче Кубка победил дома «Луго» (2:0).

На этом позитив закончился. Сначала «Леванте» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Эйбаром» (4:4), а затем на «Камп Ноу» пропустил пять безответных мячей от «Барселоны», три из которых забил Месси.

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2018-й год левантийцы закрыли выездным поражением от «Райо Вальекано» со счетом 1:2, а в первом матче в новом году ушли от поражения в домашнем матче с «Жироно» (2:2), сравняв счет на последних минутах.

После 18 туров «Леванте» с 23 очками занимает 10 место. Разница мячей 30-34, лучший бомбардир с 8 голами Рохер Марти.

«Барселона»

Каталонцы не проигрывают во всех турнирах уже 9 матчей, выиграв 7 из них. Декабрь они начали домашней победой над «Вильярреалом» (2:0) в Примере, после чего в рамках Кубка разгромили на своем поле «Культораль» (4:1).

В каталонском дерби на выезде «Барса» разгромила «Эспаньол» (4:0), после чего в рамках Лиги чемпионов упустила победу над лондонским «Тоттенхэмом» (1:1).

Два последних матча перед новым годом каталонский клуб выиграл, разгромив на выезде «Леванте» (5:0) и дома победив «Сельту» (2:0). 2019 год начался с непростой выездной победы над «Хетафе» (2:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

В результате «Барселона» возглавляет таблицу с 40 очками, на 5 очков опережая «Атлетико». Разница мячей 50-20, лучший бомбардир с 16 голами Лионель Месси.

Прогноз

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,35, тогда как на ничью — 5,75, а на успех «Леванте» — 7,5.

Каталонцы набрали отличный ход и «Леванте» не сумеет их остановить на своем поле. Прогнозируем победу «Барселоны».

В этом сезоне «Леванте» лишь дважды уходил с поля без забитого мяча. Одним из этих матчей была выездная встреча с «Барселоной», но на своем поле левантийцы могут забить. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,50. 0