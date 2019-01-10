«Атлетик» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 10 января 2019 года

В четверг, 10 января, «Атлетик» будет принимать на своем поле «Севилью» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья».

«Атлетик»

«Атлетик» после 18 матчей чемпионата Испании заработал 19 очков и с таким количеством баллов находится в шаге от зоны вылета — на 17-м месте, опережая «Вильярреал» всего на два пункта.

В последних трех турах были зафиксированы две ничьи против «Алавеса» (0:0) и «Вальядолида» (1:1), а также выездная победа над «Сельтой» (2:1).

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После смены наставника дела у басков пошли лучше. В первом поединке с Гаиской Гаритано «красно-белые» повторно разгромили «Уэску» (4:0) в Кубке Короля и вышли в следующую стадию турнира.

«Атлетик» является домашней командой, что подтверждает статистика — всего два поражения в десяти матчах текущего сезона.

«Севилья»

«Севилья» является третьей командой в Примере на данный момент. Комфортно на этой позиции коллективу Пабло Мачина себя чувствовать не приходится, поскольку сзади их поджимает «Алавес», отстающий всего на два пункта.

«Красно-белые» не потерпели ни одного поражения в семи последних выступлениях. Было четыре ничьи и три победы. В прошлом туре не удалось дома победить «Атлетико» (1:1).

В Кубке Короля «нервионцы» стартовали против скромного «Вильяновенсе» из Сегунды B. На выезде была зафиксирована ничья (0:0), а дома «Севилья» добыла путевку в 1/8 финала благодаря голу Андре Силвы — 1:0.

«Севилья» пропускала в 5 из 7 последних встреч, при этом не более одного мяча. Команда уже закрепила за собой реноме кубковой и вполне может побороться за трофей — нынешняя форма позволяет справляться с соперниками такого уровня.

Прогноз

В последний раз команды встречались на поле «Севильи» — хозяева победили со счетом 2:0, но перед этим на своей территории был сильнее «Атлетик» — 1:0.

«Атлетик» в последнее время набрал весьма неплохую форму и на своем поле вполне может дать бой далеко не идеальной «Севилье», которая может включить режим осторожности, учитывая наличие ответной игры. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.81. 0