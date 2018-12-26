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    «Сампдория» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 26 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Сампдория Кьево
    Прогноз на «Сампдория» — «Кьево»
    «Сампдория» не знает поражений в пяти предыдущих матчах
    В среду, 26 декабря, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Кьево» в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Кьево».
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    «Сампдория»

    «Сампдория» после 17-ти туров чемпионата Италии занимает шестое место с 26 очками. Отставание от зоны Лиги чемпионов при этом составляет два балла.

    Генуэзцы, в целом, неплохо начали сезон, выиграв три стартовые матча из пяти во всех турнирах. Однако начиная со второй половины сентября подопечные Марко Джампаоло выиграли только два поединка из 10-ти.

    Все изменилось только с наступлением зимы, когда «блучеркьяти» разгромили на своем поле «Болонью» (4:1). С тех пор команда не знают поражений в пяти играх при четырех победах.

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    «Кьево»

    «Кьево» добыл три очка через ничейные результаты с «Эмполи», «Ромой» и «Болоньей» после 12-ти туров Серии А. Тем не менее, Федерация футбола Италии сняла с клуба все «нажитое непосильным трудом» за завышение доходов от трансферов.

    Что еще важно, в промежутками между безочковыми ничьими против «джаллоросси» и «россоблу» «Летающие Ослики» угодили в настоящую яму, проиграв семь матчей кряду в чемпионате. Именно после этого новым рулевым стал Доменико Ди Карло.

    Под руководством нового наставника команда несколько оправилась от неудач, ведь с тех пор и до сегодня не знает поражений в пяти матчах первенства, хотя в то же время пока так и не вкусила побед. Но это лишь пять очка и последнее место в таблице.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а матч в итоге выиграет «Сампдория» за 4,60. 0

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    Прогноз на «Сампдория» — «Кьево». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60. В среду, 26 декабря, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Кьево» в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 мск.
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