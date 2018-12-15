«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч 17 тура английской Премьер-лиги 15 декабря 2018 года

В рамках 17 тура английской Премьер-лиги за 3 очка будут соревноваться команды «Манчестер Сити» и «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Сигнал о начале матча судья даст в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Эвертон».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» совсем недавно потерял свое первое место в АПЛ после выездного поражения, которое команде Гвардиолы нанесло «Челси». Это был первый негативный результат за 15 матчей в АПЛ. В итоге сейчас «горожане» занимают вторую строчку и имеют в своем активе 41 балл.

Если за один тур «Ман Сити» никто не обгонит, то самим хозяевам нужно обязательно побеждать, чтобы в случае осечки «Ливерпуля» потеснить его с вершины турнирной таблицы. К слову, «мерсисайдцы» опережают «шейхов» всего на одно очко.

Все прогнозы на АПЛ

В 5 из 6 последних встреч в чемпионате Англии «Ман Сити» заработало 15 баллов. Что касается выступлений на домашнем поле, что подопечные Гвардиолы чувствуют себя дома очень уверенно и пока не терпели поражений перед родной публикой. Более того, в 6 последних домашних матчах удалось набрать максимум возможных очков.

Хоть «горожане» и побеждают в 9 последних домашних поединках, но при этом «сине-белые» пропускают в свои ворота уже третью игру кряду, выступая перед родными болельщиками. В ворота соперника, который приезжает посоревноваться в гости к «Сити», чаще всего влетает не менее двух голов.

Также стоит отметить, что в 8 из 9 последних игр на «Этихад» в общей сложности забивалось более двух мячей.

Пока что Гвардиола не может рассчитывать на Давида Сильву, Данило, Браво, Мангаля и Менди, которые находятся в лазарете клуба. Также под вопросом участие Де Брюйне и Агуэро.

«Эвертон»

«Ириски» подходят к этому матчу с 24 очками в активе. Сейчас «Эвертон» занимает 7 место и в случае успеха может потеснить «Манчестер Юнайтед» с шестой строчки. Поражение приведет к тому, что команда Марко Силвы, вероятно, потеряет несколько позиций.

В 6 последних играх в АПЛ «Эвертон» проиграл лишь раз («Ливерпулю» 1:0). Что касается выездных противостояний, то здесь статистика немного хуже, поскольку к проигрышу в матче против «мерсисайдцев» добавляются еще поражения от «Арсенала» и «МЮ». Однако в Лондоне удалось отстоять свою честь и заработать один балл в игре против «Челси».

«Эвертон» пропускает в свои ворота в трех последних матчах английской Премьер-лиги. В предыдущем матче Пикфорда дважды огорчили игроки «Уотфорда». Вряд ли в предстоящем поединке «ирискам» удастся избежать пропущенного мяча.

В списке травмированных Маккарти и Шнайдерлин, но вполне возможно, что эти игроки окажутся на лавке запасных. В принципе, их есть на кого поменять.

Прогноз

«Манчестер Сити» не уступает «Эвертону» в 6 последних играх во всех турнирах, однако лишь в одном матче «шейхам» удалось сохранить свои ворота «сухими». Фаворитом противостояния являются хозяева — 1,23 против 11,5.

Прогнозируем, что в предстоящем матче забьют обе команды. Рекомендуемая ставка — обе команды забьют и матч завершится победой «Манчестер Сити» с коэффициентом 2,44. 0