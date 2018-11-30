«Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2018 года

В пятницу, 30 ноября, открывать 14 тур английской Премьер-лиги будут «Кардифф Сити» и «Вулверхэмптон». Начало поединка — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон».

«Кардифф Сити»

«Лазурные птицы» после 13 туров чемпионата расположились на 19 строке в турнирной таблице, имея в своем активе, как и оба других коллектива зоны вылета, восемь баллов.

Команда Нила Уорнока за последние пять матчей смогла пополнить свою копилку шестью очками, когда в двух домашних встречах одолела «Фулхэм» (4:2) и «Брайтон» (2:1).

В трех других поединках валлийцы проиграли. На своей арене уступили «Лестеру» со счетом 0:1, а также были повержены в гостях «Ливерпулем» (1:4) и «Эвертоном» (0:1) в последнем игровом дне.

Семь домашних матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги принесли «Кардиффу» две победы, одну ничью и четыре поражения, разница мячей — 9:14.

«Вулверхэмптон»

«Бродяги» перед 14 туром занимают 11 позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, заработав в этих встречах 16 очков и опережают зону вылета на восемь пунктов.

На данный момент у «волков» 5-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в которой они четыре игры проиграли и одну свели вничью.

Смогли устоять только в Лондоне в поединке 12 тура с «Арсеналом» (1:1). В четырех других матчах дружина Нуну Санту проиграла. Из них три на своем поле.

В гостях в этом розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» провел шесть встреч, в которых две выиграл, две проиграл и столько же свел вничью, разница забитых и пропущенных — 4:5.

В минувшем сезоне оппоненты выступали в Чемпионшипе. И тогда соперники обменялись гостевыми победами. В Уэльсе — 0:1 верх взяли гости, в Англии валлийцы выиграли — 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вулверхэмптона» — 2.20, победа «Кардиффа» — 3.80, ничья — 3.20.

«Кардифф Сити», который провалил старт сезона, в последнее время немного ожил, но все равно находится в зоне вылета. А «волки», удачно стартовавшие, не могут выиграть уже пять встреч кряду.

Прогнозируем в этой игре победу гостей, которые неплохо проводят выездные матчи и будут не против прервать свою затяжную неудачную серию. 0