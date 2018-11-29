«Зенит» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 ноября 2018 года

В четверг, 29 ноября, «Зенит» на своем поле примет «Копенгаген» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Копенгаген».

«Зенит»

Петербургский «Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы C, имея на своем счету восемь очков.

На групповом этапе «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Копенгагеном» (1:1), обыграли «Славию» (1:0) и «Бордо» (2:1), после чего разошлись миром с французской командой (1:1). Примечательно, что все победы подопечные Сергея Семака добыли на своем поле.

В чемпионате России, где сыграно 15 туров, «Зенит» тоже является лидером. На минувшей неделе питерцы обыграли «Ростов» (2:0), подтвердив статус домашней команды.

После травмы восстанавливается полузащитник «сине-бело-голубых» Кристиан Нобоа.

«Копенгаген»

Футболисты «Копенгагена» идут третьими в турнирной таблице группы C, набрав пять очков в четырех сыгранных турах.

«Львы» начали групповой этап с ничейного матча против «Зенита» (1:1), затем обыграли «Бордо» (2:1), после чего дома проиграли «Славии» (0:1), а на выезде сыграли с ней вничью (0:0).

В датской Суперлиге «Копенгаген» выступает куда лучше, поэтому по итогам 17 сыгранных туров занимает первое место.

Подопечные Столе Сольбаккена в своем последнем матче одержали важнейшую победу над «Мидтьюлланном» (2:1), который является главным конкурентом в борьбе за чемпионство.

Календарь и таблица Лиги Европы

Среди травмированных у «Копенгагена» значатся Виктор Фишер, Николай Бойлисен и Михаэль Люфтнер.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.75, победа «Копенгагена» — 4.70, ничья — 3.70.

Все прогнозы на Лигу Европы

Глядя на статистику «сине-бело-голубых» в домашних играх, хочется сразу же взять ставку на их чистую победу. Однако рекомендовать ее мы не будем.

Датчане прилетят в Санкт-Петербург крайне мотивированными. Им ни в коем случае нельзя терять очки, так что они отдадут все силы ради позитивного результата, ведь для них это шанс заработать дополнительные деньги и проявить себя на евроарене.

Кроме того, Сергей Семак неоднократно говорил о том, что на его футболистов выпадает большая нагрузка, при которой вполне возможен спад до зимнего перерыва. В матче с «Ростовом» все пошло по плану питерцев, но со «львами», как нам кажется, будет гораздо сложнее добыть победу.

Предлагаем к рассмотрению ставку «гости не проиграют» за 2.08. Также можно поставить на чистую ничью, которая в этом матче очень вероятна, тем более что она вполне приемлема для «Зенита», который хоть и не гарантирует себе места в 1/16 финала, но удержит соперника на расстоянии трех очков. 0