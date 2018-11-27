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    «МЮ» еще раз обыграет «Янг Бойз»

    «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Прогноз на Лигу чемпионов 27 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»
    Антони Марсьяль
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Янг Бойз». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз».
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» после четырех туров набрал в Лиге чемпионов 7 очков и располагается на второй строчке в таблице группы Н, на два очка отставая от «Ювентуса» и на столько же опережая «Валенсию».

    По ходу группового этапа подопечные Жозе Моуринью разгромили «Янг Бойз» (3:0), сыграли вничью с «Валенсией» (0:0), а затем обменялись выездными победами с «Ювентусом» (0:1 дома и 2:1 на выезде).

    В целом же «МЮ» в этом сезоне продолжает играть нестабильно и сталкивается с трудностями в каждой игре. После трех побед подряд (две — в АПЛ и одна — в ЛЧ) «МЮ» вновь забуксовал и в двух последних турах чемпионата Англии набрал только одно очко. Сперва «Красные дьяволы» со счетом 1:3 проиграли «Ман Сити» в дерби, а перед матчем ЛЧ на своем поле не смогли обыграть скромный «Кристал Пэлас» — 0:0.

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    • В чемпионате Англии «МЮ» набрал 21 очко в тринадцати матчах, идет лишь седьмым и на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» сможет сохранить шансы выход в Лигу Европы только в том случае, если обыграет «МЮ». Швейцарский клуб после четырех туров набрал лишь 1 очко, забил только 2 гола, тогда как пропустил 10.

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    Не проиграть подопечным Джерардо Сеоане удалось только в домашнем матче против «Валенсии», который завершился вничью — 1:1. Во всех остальных поединках «Янг Бойз» пропускал по три гола — 0:3 от «МЮ» и «Юве» и 1:3 с «Валенсией» на выезде.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На внутренней арене дела у «Янг Бойз» идут замечательно. Команда одержала пять побед подряд (четыре — в чемпионате Швейцарии, одну — в Кубке). Перед матчем ЛЧ «Янг Бойз» на своем поле минимально одолел «Лугано» — 1:0.

    В турнирной таблице Высшей лиги Швейцарии «желто-черные» располагаются на первом месте, причем ближайшего преследователя «Базель» после 15 матчей опережают уже на 17 очков.

    Прогноз

    На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 1,29, на ничью — 6,20, на победу «Янг Бойз» — 11,50.

    «МЮ» должен побеждать, чтобы, возможно (если «Валенсия» не обыграет «Ювентус»), не оставлять вопрос выхода в плей-офф на заключительный тур. При этом подопечные Моуринью не блещут результативной игрой и лишь дважды в этом сезоне забивали по три гола за матч (один из них — в игре с «Янг Бойз»), а сохранил свои ворота сухими — лишь в четырех, и опять же против «Янг Бойз».

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    Вероятным результатом предстоящего поединка видится сухая, но не слишком крупная победа «МЮ».

    Наш прогноз на матч — «Манчестер Юнайтед» выиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Янг Бойз». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.
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