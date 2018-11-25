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    Вернется ли «Лилль» на второе место?

    «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 25 ноября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Ницца Лилль
    Прогноз на «Ницца» — «Лилль»
    Дружина «Виейра» в лучшей форме, чем «Лилль»
    В воскресенье, 25 ноября, в 14-м туре французской Лиги 1 «Ницца» примет «Лилль». Матч, который пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ницца» — «Лилль».
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    «Ницца»

    После 10-ти туров французского первенства «Ницца» с 11 очками расположилась на 15-й строке в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего лишь на два балла. Тогда дружина Патрика Виейра не могла выиграть в трех предыдущих матчах чемпионата.

    Но начиная с 11-го тура «Орлята» начали демонстрировать значительный прогресс. Сперва команда переиграла на выезде «Бордо» (1:0), а затем прошла в Кубке местной лиги «Осер» (3:2).

    На этом коллектив не остановился, взяв верх над «Амьеном» (1:0) и «Нимом» (1:0) в следующих матчах Лиги 1. Тем самым благодаря серии из трех побед кряду клуб поднялся на седьмое место в шести очках от зоны Лиги чемпионов.

    «Лилль»

    В нынешнем чемпионате подопечные Кристофа Гальтье потерпели уже три поражения, что не мешает «Догам» занимать второе место по потерянным очкам в турнирной таблице. Оговоримся, что первую неудачу против «Анже» (0:1) вполне можно списать на банальное невезение, ведь «Лилль» атаковал всю игру (68% владения, 17 ударов), заработал удаление для соперника и пенальти, но так и не смог отыграть пропущенный ранее мяч.

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    Против «Бордо» (0:1) было что-то похожее. Там тоже было много моментов (16 ударов, 7 — в створ), но безрезультатно. А вот ПСЖ (1:2) команда проиграла по делу, забив при счете 0:2 своей единственный мяч в добавленное к основному время.

    Календарь и таблица Лиги 1

    К грядущему поединку клуб подходит в состоянии, когда успех несколько забылся, несмотря на неплохие турнирные показали. Поражения от «Страсбурга» (0:2) в Кубке Лиги и ПСЖ, а также домашняя ничья с тем же «Страмбургом» (0:0) в чемпионате оформили трехматчевую безвыигрышную серию.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ницца» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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    Прогноз на «Ницца» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. В воскресенье, 25 ноября, в 14-м туре французской Лиги 1 «Ницца» примет «Лилль». Матч, который пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», начнется в 19:00 по московскому времени.
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