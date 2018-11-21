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    Аргентина — Мексика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 ноября

    Товарищеские матчи Сборная Аргентины Сборная Мексики
    Прогноз на Аргентина — Мексика
    Пауло Дибала
    21 ноября в товарищеском поединке сборная Аргентины примет в Мендосе сборную Мексики. Начало матча — в 03:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Мексика.
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    Аргентина

    Ассоциация футбола Аргентины решила сильно не заморачиваться насчет подбора соперников и договорилась с мексиканской федерацией о двойном спарринге.

    Что интересно, матч сыграют в двух разных местах и двух «почти-одинаковых» составах. Первые претенденты на основу попробовали себя в первом поединке, теперь пришла очередь более глубокого резерва.

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    • В первом матче в Кордобе сборная Аргентины одержала победу 2:0. По игре — абсолютно безоговорочно: 15-3 по ударам, 4-1 по угловым.

    Смущает только большое количество фолов — 20. «Альбиселесте» в последнее время приобретают славу грубой команды, но 20 фолов в товарняке — кажется, слишком. И это еще Сабалеты не было.

    Мексика

    У команды пока еще Рикардо Ферретти ситуация кардинально противоположная. Не касательно фолов — там как раз все очень похоже (17 штук) — касательно последних результатов.

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    Ведь за последние семь матчей с учетом чемпионата мира сборная Мексики выиграла всего один раз, остальное — сплошь поражения.

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    Причем пять влетов были «сухими». Вот и в уже упомянутом поединке с аргентинцами «трехцветные» всего раз попали в рамку за все 90 минут игры. В атаке действовали неаккуратно — три офсайда. Но были активны — заработали 20 нарушений на себе.

    Прогноз

    Составы стали еще более экспериментальными. Прогнозировать игру резервистов — дело неблагодарное, даже игру молодежек легче предсказать.

    Но попытка не пытка. Предлагаем поставить на «ТМ 2,5» за 1,67. Последние результаты Мексики говорят, что ей крайне трудно забивать, а Аргентине оно особо и не нужно — команда и так чувствует себя вполне уверенно. 0

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    Прогноз на Аргентина — Мексика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. 21 ноября в товарищеском поединке сборная Аргентины примет в Мендосе сборную Мексики. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
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