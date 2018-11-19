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    Не мастерством так рвением

    Грузия — Казахстан. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций УЕФА 19 ноября

    Лига наций
    Прогноз на Грузия — Казахстан
    Станимир Стоилов
    6-й тур Лиги наций 19 ноября сведет на поле стадиона «Динамо-Арена» в Тбилиси местную сборную Грузии и приезжую сборную Казахстана. Старт поединка — в 20:00 по Москве. Прогноз на Грузия — Казахстан.
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    Грузия

    В группе 1 все вопросы уже сняты. Сборная Грузии пошла на повышение и пробилась в Лигу С. Теперь ее ждет последний матч в этом розыгрыше.

    «Напряг? Не, не слышал». Скорее ситуация будет именно такой. Отрыв от второго места после пяти туров составляет семь очков.

    Да и матч 4-го тура уже свно намекнул на демотивацию футболистов: «крестоносцы» не смогли победить Андорру. В силу силы забили рано (на 9-й минуте), а потом пошло сплошное владение — 70%.

    В итоге африканцы сравняли счет во втором тайме и позволили грузинам еще только одно попадание в створ своих ворот.

    Казахстан

    Сборная Казахстана и так не может похвастаться уровнем основной обоймы, так в придачу ее расположение покинули Вороговский и Шомко (защитники), а также запасной нападающий Сейдахмет.

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    Сейчас команда Станимира Стоилова занимает вторую строчку, имея в активе шесть очков. Расслабляться рано, несмотря на то, что в конкурентах Литва и Андорра.

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    Потому что вторых они порвали безоговорочно (4:0, 0 ударов в створ от «почтальонов»), а с первыми в прошлом туре сыграли вничью 1:1. В первом матче против Латвийцев тоже была ничья с аналогичным счетом.

    Прогноз

    Что интересно, в первом туре, когда эти соперники встречались между собой в Астане, преимущество было за подопечными Стоилова. Тогда «ястребы» нанесли 15 ударов и подали пять угловых.

    С эффективностью, правда, дела были не очень (всего 4 попадания в створ и проигрыш 0:2), но рвения у казахстанцев не отнять.

    Сейчас его будет еще больше, поэтому предлагаем поставить на то, что Казахстан забьет за 1,81. 0

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    Прогноз на Грузия — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. 6-й тур Лиги наций 19 ноября сведет на поле стадиона «Динамо-Арена» в Тбилиси местную сборную Грузии и приезжую сборную Казахстана. Старт поединка — в 20:00 по Москве.
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