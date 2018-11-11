«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании 11 ноября 2018 года

В воскресенье, 11 ноября, в 12-м туре испанской Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Бетис». Матч начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Бетис».

«Барселона»

«Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 24 очка. Еще в пределах трех набранных баллов от сине-гранатовых находились сразу четыре команды, которые в любой момент могли воспользоваться ее осечкой.

С конца сентября коллектив сыграл вничью с «Жироной» (2:2), «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а также проиграл «Леганесу» (1:2). И лишь после этого каталонцы побеждали — «Севилью» (4:2) и «Реал» (5:1).

Затем подопечные Эрнесто Вальверде успешно стартовали в Кубке Испании, где в первой игре 1/16 финала на выезде переиграли «Культураль» (1:0). После этого на выезде была одержана волевая победа над «Райо Вальекано» (3:2) в Примере и ничья с «Интером» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Бетис»

«Бетис» начал октябрь с крупной домашней еврокубковой победы, обыграв в рамках Лиги Европы люксембургский «Дюделанж» (3:0). Два последующих матча Примеры «Огурцы» проиграли с одинаковым счетом 0:1, уступив на выезде мадридскому «Атлетико» и проиграв на своем поле «Вальядолиду».

Новая победа к севильскому клубу пришла вновь в матче Лиги Европы — на выезде он одержал победу над «Миланом» со счетом 2:1. Затем коллектив потерпел третье поражение в Примере подряд, уступив на выезде «Хетафе» со счетом 0:2, а затем, в рамках 1/16 финала Кубка Испании победили «Расинг» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

С тех пор подопечные Кике Сетьена не побеждают, хотя и не проигрывают. Сперва команда сыграла дома вничью против «Сельты» (3:3) в Примере, а вслед за этим — с «Миланом» (1:1) в Лиге Европы.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 7,50.

Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а в итоге выиграет «Барселона» за 4,33. 0