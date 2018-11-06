«Црвена Звезда» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 4-го тура ЛЧ 6 ноября 2018 года

6 ноября «Црвена Звезда» примет в Белграде «Ливерпуль» в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Ливерпуль».

«Црвена Звезда»

Интересно, что мало-мальские шансы на проход в следующую стадию Лиги чемпионов у команды Владана Милоевича еще есть. Однако для этого нужно срочно нарушать все правила и покупать Роналду в охапку с Месси, чтобы выиграть все три оставшихся матча с крупными счетами.

Если говорить серьезно, то у «Црвены Звезды» нет реальных шансов на проход, но есть очень реальные шансы для достойного исхода домашних поединков.

Первая возможность — уже во вторник, 6 ноября — в матче против «Ливерпуля». Прогнозируем, что «звездаши» будут действовать аналогично поединку с «Наполи» в первом туре.

Напомним, белградцы тогда имели минимум моментов (3 попадания в створ), но сам матч закончился со счетом 0:0.

«Ливерпуль»

У «мерсисайдцев» свое видение футбола. У них есть определенная философия, и плевать, где проходит матч: дома или на выезде — они играют исключительно на победу.

Это значит, что ожидать новшеств от Юргена Клоппа в этом поединке не стоит. А значит будут: резвое начало, общая ставка на первый тайм, минимум нарушений и желтых карточек.

Аналогичные пункты исполнялись и в последнем матче «Ливерпуля» в рамках национального первенства. В 11-м туре «красные» гостили в Лондоне у местного «Арсенала».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ребята «сумасшедшего» немца почти не держали мяч (38% владения), зато держали в напряжении всю опорную зону и защитную линию «канониров», плюс получили всего один «желтяк».

Прогноз

Никто не говорит о победе, никто не говорит о ничей. Мы про то, что «Црвена Звезда» точно будет стараться, сопротивляться и отдавать всю себя.

Как же это проявится на поле? Скорее всего в нарушениях и наказаниях, в верховых длинных передачах. Так что будет возможность поставить на исходы по желтым, ставьте.

Однако прямо сейчас, до появления соответствующих позиций в отечественных конторах, рекомендуем поставить на «Гандикап 1:0 Ничья» за 1,92. 0