«Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2018 года

В субботу, 3 ноября, в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет на своем поле «Уотфорд». Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Уотфорд».

«Ньюкасл»

«Сороки» за 10 предыдущих матчей АПЛ не смогли одержать ни одной победы. Всего они заработали в этих встречах три балла и занимают 19 позицию в турнирной таблице.

Сыграв вничью в минувшем туре с «Саутгемптоном» (0:0) на выезде, и тем самым команда Рафаэля Бенитеса прервала серию поражений, состоящую на тот момент из трех игр кряду.

В этот период «черно-белые» уступили на своей арене «Лестеру» (0:2) и «Брайтону» (0:1), а также гостях упустили победу над «Манчестер Юнайтед» (2:3), пропустив решающий гол за считанные секунды до конца встречи.

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На домашней арене «Ньюкасл» в этом сезоне провел пять игр и все проиграл. Четыре из них с разницей в один мяч, а еще один — в два.

«Уотфорд»

«Шершни» заработали в 10 встречах АПЛ 19 пунктов и расположились на седьмой строке в турнирной таблице, отставая от топ-4 на три балла.

Два последние игры в чемпионате дружина Хави Грасии выиграла. Сначала был повержен «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 в гостях, а затем дома разгромлен «Хаддерсфилд» — 3:0.

До этих викторий «Уотфорд» не мог выиграть в Премьер-лиге четыре поединка подряд. За этот период желтая армия три встречи проиграла и один свела вничью.

Календарь и таблица АПЛ

Гостевые игры этого сезона в АПЛ закончились для них двумя победами, одной ничьей и одним поражением, разница забитых и пропущенных — 6:4.

Игры прошлого чемпионат принесли «Уотфорду» две победы над «Ньюкаслом», 3:0 — в гостях и 2:1 — на своей арене.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Уотфорда» — 2.75, победа «Ньюкасла» — 2.80, ничья — 3.20.

«Сороки» очень неудачно играют на своем поле в этом чемпионате, проиграв все пять игр. Прогнозируем, что в этой игре они прервут эту серию и заработают первые баллы на своей арене. 0