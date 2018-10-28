«Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 октября 2018 года

В воскресенье, 28 октября, в 9-м туре немецкого чемпионата бременский «Вердер» примен на своей арене леверкузенский «Байер». Игра начнется — в 19:00 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Байер».

«Вердер»

«Музыканты» если смогут набрать три очка поднимутся на вторую строку в турнирной таблице. Сейчас они третьи с 17 баллами, но «Боруссия» М, у которой тоже 17 очков, свой матч уже сыграла, а «Бавария» отстает от них на один пункт.

Последние две игры в чемпионате бременцы выиграли. В седьмом туре они нанесли поражение «Вольфсбургу» со счетом 2:0 на своем поле, а в минувшем игровом дне одолели «Шальке» (2:0) в гостях.

В этом розыгрыше Бундеслиги команда Флориана Кофельдта проиграла всего лишь один раз, когда в шестом туре чемпионата она уступила на выезде «Штутгарту» — 1:2.

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Домашние встречи в этом чемпионате Германии принесли зелено-белым две победы и столько же ничьих, разница забитых и пропущенных — 7:2.

«Байер»

«Фармацевты» только 13 в Бундеслиге, заработав в восьми поединках чемпионата всего лишь восемь баллов и опережают зону вылета на три пункта.

В четверг подопечные Хейко Херрлиха провели матч Лиги Европы, в котором проиграли в гостях швейцарскому «Цюриху» (2:3), и тем самым продлили безвыигрышную серию до трех поединков.

В чемпионате «Байер» тоже не знает вкуса побед уже три игры кряду. В этот период было домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 2:4, а также два ничейных результата — с «Фрайбургом» (0:0) и «Ганновером» (2:2) в последнем туре.

Календарь и таблица Бундеслиги

В четырех гостевых встречах этого чемпионата Германии «львы» одержали только одну победу, один раз сыграли вничью и две игры проиграли, разница мячей — 3:6.

Игра в Бремене в минувшем сезоне закончилась вничью со счетом 0:0, в Леверкузене хозяева взяли верх — 1:0. За последние пять чемпионатов «Вердер» только один раз проиграл на своей арене «Байеру».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вердера» — 2.30, победа «Байера» — 3.05, ничья — 3.65.

Оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что в предстоящей встрече нас ждет не один забитый гол. Рекомендуем поставить — обе команды забьют в 1-м и во 2-м тайме. 0