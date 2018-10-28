«Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 28 октября 2018 года

«Ахмат»
Команда Рашида Рахимова, набрав в 11 матчах чемпионата России 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице и отстает от пятой еврокубковой строки на три балла.
В минувшем туре первенства они нанесли неожиданное выездное поражение «Краснодару» со счетом 1:0, и тем самым прервали свою серию без побед в РПЛ, которая составляла три игры.
В этих встречах «волки» расписали мировые с «Анжи» (0:0) и «Оренбургом» (1:1) на своей арене, а также проиграли в Москве «Локомотиву» — 0:2.
Пять домашних матчей этого розыгрыша РПЛ принесли «зелено-белым» две победы и три ничейных результата, разница забитых и пропущенных — 5:3.
Предстоящий поединок пропустит травмированный албанский нападающий Одисе Роши.
«Динамо»
«Бело-голубые» в текущем розыгрыше Премьер-лиги положили в свою копилку 13 пунктов, и с таким количеством баллов расположились на 11 позиции в турнирной таблице.
Обыграв в прошлом туре на родной арене питерский «Зенит» со счетом 1:0, и т.с. «Динамо» прервало 4-матчевую безвыигрышную серию.
В этот период они добыли только одно очко, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1). Другие три игры динамовцы проиграли с общим счетом 0:5.
Также накануне столичный клуб провел матч 1/8 финала Кубка России, где уступил дорогу в четвертьфинал «Рубину», проиграв ему со счетом 0:1 в гостях.
Выездные поединки чемпионата в этом сезоне принесли подопечным Дмитрия Хохлова три ничьи и столько же поражений, разница мячей — 3:8.
Под вопросом принять участие в этой игре у защитника Владимира Рыкова и нападающего Евгения Маркова.
В прошлом сезоне РПЛ в Грозном хозяева взяли верх — 2:0, в Москве команды сыграли вничью — 1:1.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.45.
На победу гостей дают — 3.30, ничья оценена — в 3.05.
Грозненцы на своей арене играют очень сильно и в этом чемпионате еще не проигрывали, а динамовцы, напротив, в гостях выступают слабо, пока не одержав ни одной победы.
Наш прогноз — победа «Ахмата» с форой (0) за 1.65. 0