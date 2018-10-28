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    «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 28 октября 2018 года

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    Прогноз на «Ахмат» — «Динамо»
    «Ахмат» — «Динамо»: фрагмент матча прошлого сезона
    В 12-м туре российской Премьер-лиги 28 октября грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Динамо». Начало поединка — в 15:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Динамо».
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    «Ахмат»

    Команда Рашида Рахимова, набрав в 11 матчах чемпионата России 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице и отстает от пятой еврокубковой строки на три балла.

    В минувшем туре первенства они нанесли неожиданное выездное поражение «Краснодару» со счетом 1:0, и тем самым прервали свою серию без побед в РПЛ, которая составляла три игры.

    В этих встречах «волки» расписали мировые с «Анжи» (0:0) и «Оренбургом» (1:1) на своей арене, а также проиграли в Москве «Локомотиву» — 0:2.

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    • Пять домашних матчей этого розыгрыша РПЛ принесли «зелено-белым» две победы и три ничейных результата, разница забитых и пропущенных — 5:3.

    Предстоящий поединок пропустит травмированный албанский нападающий Одисе Роши.

    «Динамо»

    «Бело-голубые» в текущем розыгрыше Премьер-лиги положили в свою копилку 13 пунктов, и с таким количеством баллов расположились на 11 позиции в турнирной таблице.

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    Обыграв в прошлом туре на родной арене питерский «Зенит» со счетом 1:0, и т.с. «Динамо» прервало 4-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот период они добыли только одно очко, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1). Другие три игры динамовцы проиграли с общим счетом 0:5.

    Также накануне столичный клуб провел матч 1/8 финала Кубка России, где уступил дорогу в четвертьфинал «Рубину», проиграв ему со счетом 0:1 в гостях.

    Выездные поединки чемпионата в этом сезоне принесли подопечным Дмитрия Хохлова три ничьи и столько же поражений, разница мячей — 3:8.

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    Под вопросом принять участие в этой игре у защитника Владимира Рыкова и нападающего Евгения Маркова.

    В прошлом сезоне РПЛ в Грозном хозяева взяли верх — 2:0, в Москве команды сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.45.

    На победу гостей дают — 3.30, ничья оценена — в 3.05.

    Грозненцы на своей арене играют очень сильно и в этом чемпионате еще не проигрывали, а динамовцы, напротив, в гостях выступают слабо, пока не одержав ни одной победы.

    Наш прогноз — победа «Ахмата» с форой (0) за 1.65. 0

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    Прогноз на «Ахмат» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В 12-м туре российской Премьер-лиги 28 октября грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Динамо». Начало поединка — в 15:30 по мск.
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