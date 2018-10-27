«Ливерпуль» — «Кардифф». Прогноз и ставки на матч 10-го тура английской Премьер-лиги 27 октября 2018 года

В 10-м туре английского чемпионата «Ливерпуль» 27 октября примет «Кардифф» на родном «Энфилде». Матч стартует в 17:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Кардифф».

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцам» пока удается держать марку и не отпускать «Манчестер Сити» в отрыв. У обоих коллективов сейчас по 23 очка, только команда Юргена Клоппа на порядок меньше забивает — 16 голов против 26-ти.

Последние три тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заканчивал по «низам». Но понять «красных» можно: пойди попробуй забить хотя бы два мяча в ворота «Челси» и упомянутого чемпиона Англии.

Зато в ЛЧ пока еще «ветрено» — в последнем туре «мерсисайдцы» «грохнули» на своем поле «Црвену Звезду» (4:0). Причем конкретно: 22-3 по ударам, 11-0 по попаданиям в створ. Неплохая разминка, прямо скажем…

«Кардифф»

Команда Нила Уорнока никак не обживется в новом статусе элитного клуба Англии. Пять поражений подряд вплоть до прошлого тура «обеспечили» «Кардиффу» 17-ю строчку турнирной таблицы.

Благо, что пропустили меньше конкурентов (19) — вот и все спасенье. В последнем туре «лазурные птицы» устроили перестрелку в своем «гнездышке». В гости к подопечным Уорнока приехал «Фулхэм». Приехал, получил четыре «банки» и поспешил назад в Лондон (победа «Кардиффа» 4:2).

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Что интересно, валлийцы также нанесли 22 удара в последней игре, но оказались гораздо менее прицельными, чем ребята Юргена Клоппа — всего пять попаданий в створ.

Прогноз

У «Кардиффа» просто отвратительная статистика выездных встреч: три поражения в четырех матчах и семь пропущенных голов при одном забитом.

Плюс крепость обороны «красных» на своем стадионе внушает уважение — ни одного пропущенного за четыре матча. Следовательно, наша ставка на «сухую» победу хозяев поля за 1,68 должна себя полностью оправдать. 0