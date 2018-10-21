«Интер» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу 21 октября 2018 года

21 октября на «Сан-Сиро» в рамках 9-го тура Серии А состоится миланское дерби, в котором «Интер» примет «Милан». Старт поединка назначен на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Милан».

«Интер»

Последнюю треть сентября и начало октября «Интер» провел ударно. После домашнего поражения «Парме» в 4-м туре (0:1) «змеи» только побеждали. При этом только в одном поединке они забили менее двух голов.

А если учитывать еще и матч Лиги чемпионов, то победная серия команды Спаллетти составит шесть матчей подряд. К слову, две лигочемпионские «виктории» с идентичным счетом (2:1) дают «любимчикам» весомый шанс на выход из группы В. Сейчас они уступают «Барселоне» первое место только по разнице голов.

В чемпионате «Интер» замыкает тройку лидеров и отстает от второго «Наполи» на два очка. Из особенностей игры отметим традиционную крепкую оборону «змей». Только «Ювентус» пропустил меньше голов — 5 против 6-ти у команды Спаллетти.

«Милан»

С одной стороны, «Милану» тоже есть, чем похвастаться. Команда Дженнаро Гаттузо не проигрывает с конца августа. Это девять матчей подряд с учетом товарищеской спарки против клуба из Серии С «Про Пьяченца».

С другой стороны, пока это не дает «россонери» подняться выше экватора турнирной таблицы (10-е место). Однако учтем, что у «красно-черных» есть еще матч в запасе против «Дженоа».

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Последние три матча с учетом еврокубкового «Милан» забивает не менее трех голов. Но и пропускают «россонери» не мало. Относительно своего имени, конечно же. За семь матчей 10 пропущенных.

Прогноз

Звучит нелепо, но на своем поле «Интер» начинает резво. Не важно, что стадион также принадлежит «Милану». Главное, что «нерадзурри» не будут лишены поддержки, а значит смогут сыграть в своем стиле.

Так, три гола из 12-ти команда Спаллетти забила в первые 15 минут каждого матча. Интересно то, что «Милан» поступает аналогично — те же три гола в промежутке 0-15 мин.

Отличие в том, что «Интернационале» еще и ударную концовку проводит. Во вторых половинах вторых таймов он забил семь голов. «Милан», в свою очередь, только два. Зато пропустил шесть раз.

Исходя из этого считаем целесообразным поставить на «2 тайм больше 1-го тайма» за 2,03. 0