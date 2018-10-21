ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» — «Флорида»НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллит Алексис СанчесЧто случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень Златан ИбрагимовичЗлатан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 00:11
    • «Алавес» оказался сильнее «Сельты»
  • 23:32
    • «Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов
  • 23:04
    • ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»
  • 22:54
    • «Химки» уступили «Эфесу» в матче Евролиги
  • 22:47
    • Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале Кубка Кремля
    Все новости спорта

    Игра откроется в концовке

    «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу 21 октября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Интер Милан
    Прогноз на «Интер» — «Милан»
    Лучано Спаллетти
    21 октября на «Сан-Сиро» в рамках 9-го тура Серии А состоится миланское дерби, в котором «Интер» примет «Милан». Старт поединка назначен на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Милан».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Интер»

    Последнюю треть сентября и начало октября «Интер» провел ударно. После домашнего поражения «Парме» в 4-м туре (0:1) «змеи» только побеждали. При этом только в одном поединке они забили менее двух голов.

    А если учитывать еще и матч Лиги чемпионов, то победная серия команды Спаллетти составит шесть матчей подряд. К слову, две лигочемпионские «виктории» с идентичным счетом (2:1) дают «любимчикам» весомый шанс на выход из группы В. Сейчас они уступают «Барселоне» первое место только по разнице голов.

    В чемпионате «Интер» замыкает тройку лидеров и отстает от второго «Наполи» на два очка. Из особенностей игры отметим традиционную крепкую оборону «змей». Только «Ювентус» пропустил меньше голов — 5 против 6-ти у команды Спаллетти.

    «Милан»

    С одной стороны, «Милану» тоже есть, чем похвастаться. Команда Дженнаро Гаттузо не проигрывает с конца августа. Это девять матчей подряд с учетом товарищеской спарки против клуба из Серии С «Про Пьяченца».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    С другой стороны, пока это не дает «россонери» подняться выше экватора турнирной таблицы (10-е место). Однако учтем, что у «красно-черных» есть еще матч в запасе против «Дженоа».

    Все прогнозы на Серию А

    Последние три матча с учетом еврокубкового «Милан» забивает не менее трех голов. Но и пропускают «россонери» не мало. Относительно своего имени, конечно же. За семь матчей 10 пропущенных.

    Прогноз

    Звучит нелепо, но на своем поле «Интер» начинает резво. Не важно, что стадион также принадлежит «Милану». Главное, что «нерадзурри» не будут лишены поддержки, а значит смогут сыграть в своем стиле.

    Так, три гола из 12-ти команда Спаллетти забила в первые 15 минут каждого матча. Интересно то, что «Милан» поступает аналогично — те же три гола в промежутке 0-15 мин.

  • Бонуччи назвал переход в «Милан» ошибкой
  • Читайте по теме

    • Отличие в том, что «Интернационале» еще и ударную концовку проводит. Во вторых половинах вторых таймов он забил семь голов. «Милан», в свою очередь, только два. Зато пропустил шесть раз.

    Исходя из этого считаем целесообразным поставить на «2 тайм больше 1-го тайма» за 2,03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Енисей
  • Сегодня в 11:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Сегодня в 14:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Томь
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Слован
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
    • 17:18 14/10/2018     Англия блестяще разобралась с Испанией
  • Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальности
    • 04:02 17/10/2018     Франция справилась с обновленной Германией
  • Новой Германии все еще не по зубам новая Франция
    • 21:32 17/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Интер» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. 21 октября на «Сан-Сиро» в рамках 9-го тура Серии А состоится миланское дерби, в котором «Интер» примет «Милан». Старт поединка назначен на 21:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и МакдэвидаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября Вчера в 09:240
  • 09:05
    • Овечкина могут дисквалифицировать
  • 22:30
    • Кверквелия принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
  • 21:35
    • «Автомобилист» в гостях одолел «Северсталь»
    Арсен Венгер Футбол Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера Вчера в 00:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Не повторит ли ЦСКА ошибок «Зенита»?
  • 4.65
    •
  • 00:03
    • «Лион» уверенно справился с «Нимом»
  • 23:09
    • Семин: Победа над «Ростовом» закономерна
  • 21:24
    • СМИ: Санчес настроен покинуть «МЮ»
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», СКА справился с московским «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября 18/10/2018 в 22:330
  • 20:45
    • Медведев вышел в полуфинал Кубка Кремля
  • 20:11
    • Гризманн может заменить Неймара в ПСЖ
  • 19:57
    • ЦСКА на выезде обыграл «Анжи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие