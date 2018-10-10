Бонуччи назвал переход в «Милан» ошибкой

Защитникобъяснил, почему уходил из туринского клуба ви назвал этот переход ошибкой.

«За четыре месяца до моего ухода из "Ювентуса" произошли определенные вещи, которые задели мою гордость и повлияли на меня персонально.

Посмотрев сейчас на это со стороны, я понимаю, что уход из "Ювентуса" был ошибочным решением, потому что только здесь и в этой футболке я могу реализовать свой потенциал на поле и за его пределами», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, Бонуччи провел за «Милан» один сезон, после чего вернулся в «Ювентус». В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 1 гол и 3 голевые передачи за туринцев. 0