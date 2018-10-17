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    Реабилитируются ли чилийцы в Мексике?

    Мексика — Чили. Прогноз и ставки на товарищеский матч 17 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Мексики Сборная Чили
    Прогноз на Мексика — Чили
    Хавьер Эрнандес
    17 октября сборная Мексики на своем поле будет принимать команду Чили в товарищеском матче. Поединок начнется в 04:45 по мск. Прогноз на Мексика — Чили.
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    Мексика

    «Трехцветные» на минувшем ЧМ заняли второе место в своей группе, опередив Германию и Южную Корею. Но уже не первой стадии плей-офф они прекратили борьбу, проиграв Бразилии со счетом 0:2.

    После завершения мирового форума мексиканцы провели три поединка. Сперва они проиграли Уругваю (1:4) в США, а затем уступили северным соседям (0:1) в гостях.

    Последний матч Мексика выиграла у Коста-Рики со счетом 3:2. Этой победой мексиканцы прервали 4-матчевую проигрышную серию.

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    • «Зеленые» не часто проигрывают на своем поле. Отборочные матчи к ЧМ-2018 принесли им шесть побед при двух ничьих.

    Чили

    Чилийцы пропустили минувший чемпионат мира, заняв шестое место и уступив пятой проходной строке только по дополнительным показателям.

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    После неудачи в отборочных матчах «красная команда» провела семь контрольных игр, в которых одержала две победы, при трех ничьих и двух поражениях.

    Осенние встречи этого года закончились ничьей с Южной Кореей (0:0) и крупным поражением от Перу со счетом 0:3. Сборная Чили не может выиграть уже три встречи кряду.

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    Последний раз эти сборные встречались в Кубке Америки в 2016 году, когда чилийцы неожиданно разгромили мексиканцев со счетом 7:0.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Мексики — 2.30, победа сборной Чили — 3.25, ничья — 3.30.

    Оба коллектива в последнее время не особо надежны в обороне, поэтому в предстоящем матче не исключено, что зрители увидят не один забитый мяч. 0

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    Прогноз на Мексика — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. 17 октября сборная Мексики на своем поле будет принимать команду Чили в товарищеском матче. Поединок начнется в 04:45 по мск.
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