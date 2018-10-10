«Тюмень» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Кубка России 10 октября

В среду, 10 октября, «Тюмень» на своем поле будет принимать московский ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Тюмень» — ЦСКА.

«Тюмень»

Команду сложно назвать реальной силой в нынешнем сезоне. Даже на уровне ФНЛ коллектив после 15-ти туров остается в хвосте, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице.

Подопечные Горана Алексича добыли всего четыре победы и забили 14 голов — весьма серьезные проблемы имеются в атакующей линии. Из хорошего — всего два поражения в десяти домашних играх.

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Несмотря на статус аутсайдера, «Тюмень» пропустила всего 19 мячей — защита может действовать надежно, но о стабильности речи не идет. В четвертом раунде Кубка России «Тюмень» справилась с «Сибирью» — 2:1.

ЦСКА

Московский ЦСКА на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 16 очков.

В нынешнем сезоне армейцы одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения. В последнем поединке РПЛ подопечные Виктора Гончаренко дома уступили «Локомотиву» со счетом 0:1.

Тем не менее, сейчас это простительно, ведь в Лиге чемпионов ЦСКА сотворил настоящую сенсацию, когда обыграл мадридский «Реал» (1:0). Команда отдала очень много сил и эмоций, поэтому можно было ожидать осечки.

У «армейцев» после травм восстанавливаются Георгий Щенников, Виктор Васин, Кристиан Бистрович, Константин Кучаев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов и Абель Эрнандес. Более того, уедут сборники, поэтому однозначно стоит ждать от тренерского штаба ротации в кубковом поединке.

Прогноз

В последний раз «Тюмень» и ЦСКА встречались в 1998 году в рамках чемпионата России. Тогда армейцы разгромили соперника в выездном матче со счетом 4:0.

Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с «Оренбургом» на своем поле. Считаем, что москвичи даже с резервистами в основе сумеют справиться со своей задачей. Ставим на победу ЦСКА за 2,08. 0