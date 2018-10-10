ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси спасает «Барселону» от еще большего паденияЕдинственная надежда «Барселоны» — Месси Милан ШкриньярТрансферный дайджест. 2-8 октября «Северсталь» — «Ак Барс»КХЛ. «Северсталь» проиграла «Ак Барсу», «Динамо» одолело «Торпедо»
  • 00:01
    • «Краснодар» сделал официальное заявление по Мамаеву
  • 23:03
    • «Зенит» прокомментировал инцидент с участием Кокорина
  • 21:52
    • МВД возбудило уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева
  • 21:32
    • «Ак Барс» взял верх над «Северсталью»
  • 21:02
    • Названы все номинанты на «Золотой мяч»-2018
  • 19:36
    • РФС сделал заявление по поводу инцидента с участием Кокорина и Мамаева
  • 19:21
    • Ерохин из-за травмы пропустит матчи Лиги наций
    Все новости спорта

    Что предложит ЦСКА аутсайдер ФНЛ?

    «Тюмень» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Кубка России 10 октября

    Кубок России Футбол России ЦСКА Тюмень
    Прогноз на «Тюмень» — ЦСКА
    Виктор Гончаренко
    В среду, 10 октября, «Тюмень» на своем поле будет принимать московский ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Тюмень» — ЦСКА.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тюмень»

    Команду сложно назвать реальной силой в нынешнем сезоне. Даже на уровне ФНЛ коллектив после 15-ти туров остается в хвосте, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице.

    Подопечные Горана Алексича добыли всего четыре победы и забили 14 голов — весьма серьезные проблемы имеются в атакующей линии. Из хорошего — всего два поражения в десяти домашних играх.

    Все прогнозы на футбол

    Несмотря на статус аутсайдера, «Тюмень» пропустила всего 19 мячей — защита может действовать надежно, но о стабильности речи не идет. В четвертом раунде Кубка России «Тюмень» справилась с «Сибирью» — 2:1.

    ЦСКА

    Московский ЦСКА на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 16 очков.

    В нынешнем сезоне армейцы одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения. В последнем поединке РПЛ подопечные Виктора Гончаренко дома уступили «Локомотиву» со счетом 0:1.

  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
  • Реакция СМИ на результат московского дерби
  • Вчера

    • Тем не менее, сейчас это простительно, ведь в Лиге чемпионов ЦСКА сотворил настоящую сенсацию, когда обыграл мадридский «Реал» (1:0). Команда отдала очень много сил и эмоций, поэтому можно было ожидать осечки.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    У «армейцев» после травм восстанавливаются Георгий Щенников, Виктор Васин, Кристиан Бистрович, Константин Кучаев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов и Абель Эрнандес. Более того, уедут сборники, поэтому однозначно стоит ждать от тренерского штаба ротации в кубковом поединке.

    Прогноз

    В последний раз «Тюмень» и ЦСКА встречались в 1998 году в рамках чемпионата России. Тогда армейцы разгромили соперника в выездном матче со счетом 4:0.

    Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с «Оренбургом» на своем поле. Считаем, что москвичи даже с резервистами в основе сумеют справиться со своей задачей. Ставим на победу ЦСКА за 2,08. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коламбус — Колорадо
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Металлург — Автомобилист
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Послезавтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Маурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо
    • 15:47 06/10/2018     Юрген Клопп
  • Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
    • 12:31 04/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Тюмень» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08. В среду, 10 октября, «Тюмень» на своем поле будет принимать московский ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало матча — в 17:00 мск.
    Тоже интересно
    «Арсенал» уничтожил соперника Футбол Фанаты наслаждаются «Арсеналом». Команда растет без груза ответственностиРазгромная победа «Арсенала» над «Фулхэмом» в восьмом туре АПЛ подарила лондонским болельщикам самые разнообразные эмоции Вчера в 14:260
  • 19:05
    • Защитник «Адмирала» дисквалифицирован на 15 матчей
  • 23:45
    • Клопп: Лиги наций — самый бессмысленный турнир в мире футбола
  • 17:06
    • СМИ: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве
    «Горожане» сдержали «Красных» Футбол «МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля»Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» Вчера в 02:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Баталии в КХЛ и НХЛ
  • 4.37
    •
  • 23:31
    • «Айлендерс» крупно обыграли «Сан-Хосе»
  • 23:17
    • «Бостон» в домашнем матче одолел «Оттаву»
  • 22:48
    • Форвард «Реала» выбыл на неопределенный срок
    Бенедикт Хеведес Футбол Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»Реакция СМИ на результат московского дерби Вчера в 00:510
  • 16:41
    • «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире
  • 16:08
    • СМИ: Будущее Лопетеги решится 28 октября
  • 13:48
    • CAS признал виновным Воеводу в манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие