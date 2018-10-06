«Тоттенхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ 6 октября 2018 года

6 октября в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Кардифф Сити». Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Кардифф Сити».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» замыкают четверку лидеров в АПЛ, опережая пятый «Арсенал» за счет меньшего количества пропущенных голов.

В последнем туре «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Хаддерсфилд» 2:0. Оба гола влетели еще в первом тайме. Вторую половину подопечные Маурисио Почеттино провели на средних скоростях.

Касательно особенностей игры в этом сезоне. Сравнительно с тем же «Арсеналом», «шпоры» гораздо меньше используют дальние удары. И вообще, из всей «Большой четверки» «Тоттенхэм» пробил издали меньше всех — в среднем 3,7 раза за матч.

Парадоксально, но «лилейно-белые» меньше используют комбинационную игру. Из 14-ти забитых голов только 5 были проведены после многоходовок (у «канониров» — 10 из 14-ти). Зато после контратак и быстрых розыгрышей после остановок в игре — 6 голов.

«Кардифф Сити»

Четыре поражения подряд привели к тому, что коллектив Нила Уорнока оказался в зоне вылета с двумя набранными очками и самой «дырявой» защитой в Премьер-лиге (16 пропущенных голов).

И просвета пока не ожидается, ведь до конца октября «Кардифф Сити» должен сыграть против «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Лестера».

В случае с «лазурными птицами» на статистику особо полагаться нельзя — три из последних четырех матчей они сыграли против лидеров АПЛ. Если же учитывать только матчи с командами не из топ-пятерки, получаем более радужную картину.

Календарь и таблица АПЛ

По крайней мере, по игре. Ведь в проигранных матчах против «Бернли» (1:2) и «Норвича» (1:3; Кубок лиги) ребята Нила Уорнока уверенно переигрывали соперников по моментам, нанося не менее 12-ти ударов за матч.

Прогноз

Мы приводили показатели по результативности «Тоттенхэма». Нужно еще упомянуть, что лондонцы не брезгуют и верховой игрой. Так, из «Big 4» Премьер-лиги «шпоры» забили больше всех голов головой — четыре.

Чтобы это применить, нужно детально прошерстить зарубежные БК — отечественные конторы предлагают только ставки на первый гол с частями тела. Но игра стоит свеч.

Для тех, кто искать не намерен, предлагаем другой вариант — «П1 + ТБ 2,5» за 1,68. «Шпоры» выдали больше всех в лиге «верховых» матчей — 6 из 7-ми. 0