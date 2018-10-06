ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов«Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням Хоккеисты СКАКХЛ. «Ак Барс» и СКА одержали победы Юрген КлоппГоловная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
  • 08:44
    • Мусаев: «Краснодару» надо забыть победу над «Севильей»
  • 08:27
    • Каррера: Команда отдала все, что у нее было
  • 23:54
    • «Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
  • 23:52
    • «Краснодар» обыграл «Севилью», проигрывая после первого тайма
  • 23:22
    • СКА взял верх над «Сочи»
  • 22:34
    • «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в гостях
  • 21:47
    • «Зенит» минимально переиграл «Славию»
    Все новости спорта

    Станет ли «Тоттенхэм» играть головой?

    «Тоттенхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ 6 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Кардифф Сити
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Кардифф Сити»
    Деле Алли
    6 октября в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Кардифф Сити». Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Кардифф Сити».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» замыкают четверку лидеров в АПЛ, опережая пятый «Арсенал» за счет меньшего количества пропущенных голов.

    В последнем туре «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Хаддерсфилд» 2:0. Оба гола влетели еще в первом тайме. Вторую половину подопечные Маурисио Почеттино провели на средних скоростях.

    Касательно особенностей игры в этом сезоне. Сравнительно с тем же «Арсеналом», «шпоры» гораздо меньше используют дальние удары. И вообще, из всей «Большой четверки» «Тоттенхэм» пробил издали меньше всех — в среднем 3,7 раза за матч.

  • «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Барселона»
  • Вчера

    • Парадоксально, но «лилейно-белые» меньше используют комбинационную игру. Из 14-ти забитых голов только 5 были проведены после многоходовок (у «канониров» — 10 из 14-ти). Зато после контратак и быстрых розыгрышей после остановок в игре — 6 голов.

    «Кардифф Сити»

    Четыре поражения подряд привели к тому, что коллектив Нила Уорнока оказался в зоне вылета с двумя набранными очками и самой «дырявой» защитой в Премьер-лиге (16 пропущенных голов).

    И просвета пока не ожидается, ведь до конца октября «Кардифф Сити» должен сыграть против «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Лестера».

    В случае с «лазурными птицами» на статистику особо полагаться нельзя — три из последних четырех матчей они сыграли против лидеров АПЛ. Если же учитывать только матчи с командами не из топ-пятерки, получаем более радужную картину.

    Календарь и таблица АПЛ

    По крайней мере, по игре. Ведь в проигранных матчах против «Бернли» (1:2) и «Норвича» (1:3; Кубок лиги) ребята Нила Уорнока уверенно переигрывали соперников по моментам, нанося не менее 12-ти ударов за матч.

    Прогноз

    Мы приводили показатели по результативности «Тоттенхэма». Нужно еще упомянуть, что лондонцы не брезгуют и верховой игрой. Так, из «Big 4» Премьер-лиги «шпоры» забили больше всех голов головой — четыре.

    Чтобы это применить, нужно детально прошерстить зарубежные БК — отечественные конторы предлагают только ставки на первый гол с частями тела. Но игра стоит свеч.

    Для тех, кто искать не намерен, предлагаем другой вариант — «П1 + ТБ 2,5» за 1,68. «Шпоры» выдали больше всех в лиге «верховых» матчей — 6 из 7-ми. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Уфа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Рига
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Хэм
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Завтра в 16:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Анжи»
  • Семак навел порядок в раздевалке, но игру «Зениту» не поставил
    • 23:22 30/09/2018     Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов
  • «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням
    • Вчера в 20:30     Фрагмент матча
  • Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
    • 23:33 03/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Кардифф Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. 6 октября в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Кардифф Сити». Начало матча — в 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Игроки «Торонто» Хоккей НХЛ. Победа «Торонто», результативный старт для Кузнецова и Овечкина, два очка от ГолдобинаРезультаты матчей первого игрового регулярного чемпионата НХЛ Вчера в 09:300
  • 08:12
    • Тони Фергюсон — потенциальная замена для Макгрегора и Нурмагомедова
  • 22:02
    • «Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
  • 20:35
    • Рой Кин: В «МЮ» собралось много нытиков
    Фрагмент матча Футбол Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионовСМИ — о поражении «железнодорожников» от «Шальке» 03/10/2018 в 23:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Злой ПСЖ, второй шанс для «Локо» и «Наполи»
  • 4.67
    •
  • 00:41
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Лацио»
  • 00:27
    • «Челси» минимально переиграл «МОЛ Види» в Лондоне
  • 00:20
    • «Яблонец» вырвал ничью в матче с киевским «Динамо»
    «Локомотив» — «Шальке» Футбол ЛЧ. «Локо» проиграл «Шальке», дубль Месси на «Уэмбли», поражение команды ГоловинаОбзор матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов Вчера в 00:220
  • 18:39
    • Объявлена команда недели Лиги чемпионов
  • 16:45
    • Шипулин объявил о продолжении карьеры
  • 16:25
    • Российские волейболистки проиграли сборной США на ЧМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие